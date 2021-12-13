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Türk Tabipler Birliği'nden grev kararı! Aciller dışında hastalara bakılmayacak

Türk Tabipler Birliği'nden grev kararı! Aciller dışında hastalara bakılmayacak

TBMM Genel Kurulu’nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) grev karar aldı. 15 Aralık Çarşamba günü grev yapacaklarını duyuran TTB, "Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır" bilgisi verdi.

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Dün TBMM Genel Kurulu'nda hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme teklif geri çekildi. Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren ve komisyona geri çekilen ilgili maddeleri yeniden görüşerek, söz konusu maddelerin tekliften düşürülmesine karar verildi.

Tekliften çıkarılan maddeler, değerlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi amacıyla TBMM Sağlık Komisyonu’na havale edildi.

Grev kararını duyurdu! 'Şimdi G(ö)REV zamanı'

Gün içerisinde “Sakın geri atmayın” uyarılarında bulunan TTB, yaşanan gelişmeler üzerine grev kararı aldığını duyurdu. TTB, kararını şu ifadelerle duyurdu:

“Şimdi G(ö)REV zamanı 15 Aralık Çarşamba günü tam gün G(ö)REV'deyiz. Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır. “

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