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Rus lider Putin korsan taksici çıktı Ek gelir için şoförlüğe çıkmış

Rus lider Putin korsan taksici çıktı Ek gelir için şoförlüğe çıkmış

Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra sıkıntı yaşayan isimlerden biri Rus lider Vladimir Putin o dönemde korsan taksicilik yaptığını açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküş döneminde ek gelir için korsan taksi şoförlüğü yaptığını söyledi.
O dönemde ekonomik zorluklar, pek çok Rus'un ek işler yapmasına neden olmuştu.

Putin'in bu açıklamaları Pazar günü yayınlanan Rusya, En Yeni Tarih adlı bir belgeselde yer aldı.

Belgesele konuşan Putin, "Tarihsel Rusya'nın Sovyetler Birliği adı altında çözülmesi" olarak tanımladığı dönemde Batı ülkelerinin Rusya'dan daha fazla ülkenin ayrılacağına inandığını da ekledi.

Putin daha önce de Sovyetler'in dağılmasına dair fikirlerini açıklamıştı.

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