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Antalya'da uzman er kadın polisi bıçakla ağır yaraladı! Çığlıklarına koştular

Antalya'da uzman er kadın polisi bıçakla ağır yaraladı! Çığlıklarına koştular

ANTALYA’da uzman er Abdullah Ç. (26), bilinmeyen nedenle tartıştığı kadın polis memuru Leyla S.'yi sokak ortasında bıçakla yaraladı.

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Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi Şair Adem Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. Hakkari’de uzman er olarak görev yapan Abdullah Ç., izin için geldiği Antalya’da, daha önceden tanıştığı Antalya Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Leyla S. ile bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Ç., yanında taşıdığı bıçakla Leyla S.’yi karın bölgesinden 3 kez bıçaklayarak yaraladı. Leyla S.’nin çığlıklarını duyan çevredekiler, kaçmaya çalışan Abdullah Ç.’yi yakalayarak darbetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, suç mahallinde kaldırım üzerinde bulunan bıçak ve Leyla S.'ye ait tabancayı inceledikten sonra delil torbasına koydu. Ağır yaralanan Leyla S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, vatandaşlar tarafından yakalanan Abdullah Ç. de polis ekiplerine teslim edildi. Abdullah Ç., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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