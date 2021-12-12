HDP kongresinde PKK marşı rezilliği

HDP İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi, Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'nde yapıldı. İstiklal Marşı'nın okunmadığı kongrede terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı, PKK marşı okundu.Abone ol
HDP İstanbul İl Örgütü'nün 4. Olağan Kongresi'nde PKK marşı okundu. PKK bayraklarının salonu süslediği kongrede eli kanlı terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.
Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongreye HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP'li milletvekilleri ile parti üyeleri katıldı.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kongreye İstanbul'un dışında çevre illerden gelen partililerin katıldığı gözlenirken, kongrede İstiklal Marşı okunmadı. Partililer kongre boyunca Abdullah Öcalan ve PKK lehine sloganlar attı.