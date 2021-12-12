BIST 2.035
DOLAR 13,88
EURO 15,72
ALTIN 795,87
HABER /  GÜNCEL

HDP kongresinde PKK marşı rezilliği

HDP İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi, Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'nde yapıldı. İstiklal Marşı'nın okunmadığı kongrede terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı, PKK marşı okundu.

Abone ol

HDP İstanbul İl Örgütü'nün 4. Olağan Kongresi'nde PKK marşı okundu. PKK bayraklarının salonu süslediği kongrede eli kanlı terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongreye HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP'li milletvekilleri ile parti üyeleri katıldı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kongreye İstanbul'un dışında çevre illerden gelen partililerin katıldığı gözlenirken, kongrede İstiklal Marşı okunmadı. Partililer kongre boyunca Abdullah Öcalan ve PKK lehine sloganlar attı.

ÖNCEKİ HABERLER
Alanyaspor konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 6-2 yendi
Alanyaspor konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 6-2 yendi
Berfin Özek yüzüne asit atan eski erkek arkadaşıyla evlendi
Berfin Özek yüzüne asit atan eski erkek arkadaşıyla evlendi
Meclis'te Kürtçe gerginliği! MHP ve HDP sıraları karıştı
Meclis'te Kürtçe gerginliği! MHP ve HDP sıraları karıştı
Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye geliyor
Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye geliyor
İstanbul Beyoğlu'nda aşı karşıtlarından deve ve eşek ile protesto
İstanbul Beyoğlu'nda aşı karşıtlarından deve ve eşek ile protesto
Yeni Zelandalı adam bir günde 10 doz koronavirüs aşısı yaptırdı
Yeni Zelandalı adam bir günde 10 doz koronavirüs aşısı yaptırdı
Masterchef Eren eşi Ecem Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında? Masterchef Eren nereli
Masterchef Eren eşi Ecem Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında? Masterchef Eren nereli
Masterchef Görkem kaç yaşında kimdir Görkem Demiral ailesi
Masterchef Görkem kaç yaşında kimdir Görkem Demiral ailesi
Yargıtay dövizle ödenen nafakanın sözleşme tarihindeki kurun altına uyarlanamayacağını kararlaştırdı
Yargıtay dövizle ödenen nafakanın sözleşme tarihindeki kurun altına uyarlanamayacağını kararlaştırdı
Terör örgütü PKK/YPG'yi ziyaret eden İsveç'ten 376 milyon dolarlık destek kararı
Terör örgütü PKK/YPG'yi ziyaret eden İsveç'ten 376 milyon dolarlık destek kararı