Türkiye 12 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 345 bin 754 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 121 milyon 655 bin 651'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Aralık 2021 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 345 bin 754 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 22 bin 648 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'dedir. Bu 6 kişi Kovid-19'u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.