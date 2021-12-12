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NATO'ya tepki gösteren Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması

NATO'ya tepki gösteren Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması

KREMLİN Sözcüsü Dmitri Peskov, Yunan basınına verdiği röportajda NATO ve ABD'ye tepki gösterdi. Peskov, Yunan gazetecinin Türkiye ve S-400 sorularına da yanıt verdi.

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KREMLİN Sözcüsü Dmitri Peskov, Yunan basınına verdiği röportajda NATO ve ABD'nin Yunanistan'daki faaliyetlerine tepki göstererek Yunanistan, Türkiye, NATO ve ABD'nin Rusya ile olan ilişkilerine değindi.

ABD ve NATO güçlerinin Yunanistan'daki faaliyetlerini eleştiren Peskov, "Sorun çok basit. Topraklarınıza giderek daha fazla NATO ve ABD askeri yığılıyor. Dedeağaç üstünden yüzlerce hatta binlerce parça askeri sevkiyat gerçekleştiriyorsunuz. NATO için yeni üsler açıyorsunuz. NATO bizi düşman olarak adlandırıyor. NATO, ittifakın temel amacını 'Rusya'yı çevrelemek' olarak şekillendirmiş durumda. Bu, bizi rahatsız ediyor. Bunu anlamalısınız" dedi.

Rusya'dan S-400 mesajı

Yunan gazetecinin Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin Yunanistan'ı endişelendirdiğini söylemesi üzerine Peskov, "S-400 sistemleri hava savunma sistemleridir. Dedeağaç üstünden transferi yapılanlarsa savunma silahları değil. Sorunuza cevabım budur" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Yunanistan'ı düşman olarak görüp görmediği ile ilgili soruya ise Peskov, "Yunanistan'ın NATO üyesi olması nedeniyle yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükleri var. Bu, bizim için NATO'yla ilgili bir sorun, zira NATO sınırlarımıza yaklaşıyor. NATO'nun düşmanca bir biçimde sınırlarımıza, Ukrayna'ya doğru genişlediğini görüyoruz" şeklinde cevap verdi.

Doğu Akdeniz açıklaması

Türkiye ve Yunanistan'ın Ege Denizi ve Akdeniz'de yaşadığı gerginliklere değinen Peskov, "Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de görmek istediğimiz son şey bir çatışmaya yakın olmak. Ağustos 2020'de iki ülkenin gemileri çarpıştığında çok endişelenmiştik ve elbette ki gelecekte bu tür olayların tekrarlanmasını istemeyiz. Biz çözümü desteklemek isteriz. Ayrıca her iki tarafın gerçekleri göz önünde bulundurarak ilerlemesini isteriz. Zira her çözüm çift yönlü bir yol olduğundan, bir çözüme ulaşmak için karşılıklı istek gerekli" dedi.

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