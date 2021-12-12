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'Barınamıyoruz' eylemine çok sayıda gözaltı Ankara Emniyeti'nden açıklama

'Barınamıyoruz' eylemine çok sayıda gözaltı Ankara Emniyeti'nden açıklama

Ankara'da ‘Barınamıyoruz Hareketi’nin izinsiz gösterisinde çıkan olaylarda çok sayıda kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.

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Sosyal medyada oluşturulan 'Barınamıyoruz Hareketi', Ankara Ulus Meydanı'nda 'barınamıyoruz' eylemi düzenledi. Ankara Valiliği'nin izin vermediği eyleme katılmak üzere İzmir ve İstanbul'dan gelenleri taşıyan araçlar kent girişinde durduruldu. Polisin ikazına rağmen geri dönmeyen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, marjinal gruplar tarafından izinsiz olduğu halde yapılması planlanan gösteri yürüyüşünü gerçekleştirmek isteyen kişiler hakkında bir açıklama yayımladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Marjinal gruplar tarafından ilimizde toplanma çağrısı yapılan ve Ankara Valiliği tarafından yasaklama kararı alınan etkinlikle ilgili olarak; duyurulan yasaklama kararına rağmen 12.12.2021 günü saat 09.30 sıralarında söz konusu etkinliğe; İzmir ilinden katılmak üzere gelenlerin bulunduğu araç Eskişehir Yolu Uygulama Noktasında durdurulmuş, şahıslar müzakere yoluyla İzmir’e dönmeye ikna edilmiştir. Ancak geldikleri araç sürücüsünü darp ederek yolu trafiğe kapatan şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Söz konusu etkinliğe İstanbul ilinden katılmak üzere gelenlerin bulunduğu iki araç ise İstanbul Yolu Uygulama Noktasında durdurulmuştur. Gerekli uyarılara ve ikazlara uymayarak yürüyüşü yapmakta ve trafiği aksatmakta ısrar eden şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yine önlemler kapsamında Yüksel Caddesi, Konur Cadde ve Meşrutiyet Caddesi’nde genel asayiş uygulaması yapıldığı sırada, eş zamanlı olarak slogan atıp pankart açarak yaya yolunu trafiğe kapatan şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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