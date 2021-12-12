Verdiği vaazlarla tanınan Ahmet Tomor koronavirüse yenildi

SAKARYA'da verdiği vaazlarla bilinen ve bir süre önce koronavirüse yakalanan 88 yaşındaki Ahmet Tomor, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Sakarya'da verdiği vaazlarla bilinen ve kitapları birçok dile çevrilen 88 yaşındaki Ahmet Tomor, yaklaşık 3 hafta önce korona virüse yakalandı.

Kocaeli'de özel bir hastanede tedavi gören Tomor, durumunun ağırlaşması sonrasında yoğun bakıma alındı.

Tomor, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.