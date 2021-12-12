Doğu ekspresi bilet alma 2022 iki kişilik kaç para oldu?

Doğu Ekspresi 2022 bilet fiyatları ve Doğu Ekspresi durakları vatandaşlar tarafından araştırılamaya başladı. Doğu Ekspresi Ankara Garı'ndan her gün saat 17.55'te kalkıyor. 24 saat süren Doğu Ekspresi'i yolculuğunda toplam 6 durak sayısı var. Tren durakları Kırıkkale, Erzincan, Sivas, Kayseri, Erzurum. Doğu Ekspresi bilet ücretleri ise 68 liradan başlıyor. Doğu Ekspresi seferleri 15 Aralık'ta yeniden başlıyor.

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Doğu Ekspresi seferleri yeniden, 15 Aralık'ta başlıyor. Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2022 belli oldu, kaç para oldu araştırması başladı. Turistik Doğu Ekspresi'nde tek kişilik seyahat etmenin bedeli 1300 TL olarak belirlendi. İki kişi seyahat etmek istenirse de kişi başı fiyat 650 TL'ye iniyor.

Ankara-Kars arasında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi’nin bilet fiyatları açıklandı. Seferlerine 15 Aralık Çarşamba günü tekrar başlayacak olan Doğu Ekspresi, haftada iki gün karşılıklı olarak Çarşamba ve Cuma günleri Ankara’dan, Pazar ve Cuma günleri ise Kars’tan yola çıkacak. Biletler TCDD’nin e-bilet sayfasından satışa çıktı. Turistik Doğu Ekspresi’nde tek kişilik seyahat etmenin bedeli 1300 TL olarak belirlendi. İki kişi seyehat etmek istenirse de kişi başı 650 TL’ye iniyor. Turistik olmayan Doğu Ekspresi seferlerinde ise tek kişilik pulman bileti kişi başı 68 liradan satılıyor.

Turistik Doğu Ekspresi’nin ilk bilet fiyatları bir odada tek kişi seyahat edilmesi durumunda 400 TL, 1 odada iki kişi seyahat edilmesi durumda ise kişi başı 250 TL olarak duyurulmuştu. Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönündeyken Erzincan'da 2 saat 20 dakika, İliç ve Erzurum'da ise 3 saat mola veriyor. Ekspres, Kars-Ankara yönündeyken ise Divriği'de 2,5 Bostankaya'da 3,5 saat duruyor. Güzargah üzerindeki istasyonlarda duran Doğu Ekspres yolcuları, Erzincan’da; Karanlık Kanyon, Erzurum’da; Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese’yi, Kars’ta; Ani Arkeolojik Alanı, Sivas’ta; Divriği Ulu Camisi ve Gök Medrese’nin de aralarında bulunduğu doğal ve kültürel alanları da ziyaret edebiliyor.

Doğu Ekspresi nedir, güzergahı neresi: Zengin doğasıyla göze çarpan Türkiye'de bir yanda yeşilin binbir tonuna kucak açabilir diğer tarafta gökyüzünün sonsuz dinginliğiyle baş başa kalabilirsiniz. Her mevsim renk cümbüşünü anımsatan doğasıyla insanı içine çeken bu coğrafyayı bir pencereden izlemek harika olmaz mıydı? İşte Doğu Ekspresi, Ankara'dan başlayarak sırayla Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars'ı yakından görme imkanı tanıyor.

Doğu Ekspresi saatleri: Doğu Ekspresi son dönemlerde tur şirketleri ya da bireysel olarak yapabileceğiniz bir tren yolculuğu fırsatını gezi severlere sunuyor. Bu yolculukta yaklaşık 24 saat süren bir zaman diliminin ardından Ankara'dan Kars'a ulaşabiliyorsunuz. Ankara ve Kars'tan kalkış-varış saatleri ise şu şekildedir:

Doğu Ekspresi hakkında bilinmesi gerekenler:

Doğu ekspresinde yer alan vagonlar; pulman, örtülü kuşetli ve yemekli vagonlar olmak üzere ayrılmaktadır. Kuşetli vagonların içerisinde 10 kompartıman bulunmakla beraber; her kompartımanda toplamda 4 kişilik yolcu kapasitesi bulunmaktadır. Çarşaf, pike ve yastık gibi uyku malzemeleri TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yolculuk için verilmektedir. Aynı zamanda kompartımanda yer alan koltuklar yatağa dönüşme özelliği sayesinde rahat bir uyku çekmeniz de mümkün.

Yemekli vagonlar ise 4'er kişilik masalardan meydana gelmektedir. Dilerseniz burada; kahvaltı, çorba, sıcak yiyecekler, soğuk sandviçler ve sıcak/soğuk içecekler arasında dilediğinizi tercih edebilirsiniz.