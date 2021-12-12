BIST 2.035
DOLAR 13,88
EURO 15,72
ALTIN 795,87
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da sosyal medyada tartışan kızlar meydanda kavga etti

Bursa'da sosyal medyada tartışan kızlar meydanda kavga etti

BURSA'da, sosyal medya üzerinden tartışan iki kız grubu konuşmak için buluştukları meydanda saç saça baş başa kavga etti. 

Abone ol

Olay, merkez Osmangazi ilçesi meydanında yaşandı. iddiaya göre, erkek arkadaşları konusunda sosyal medyada tartışan bir grup genç kız konuşmak için bir araya geldi. Kızlar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Onlarca kişinin gözü önünde kavga eden genç kızların kendilerini ayırmaya çalışanlara da zaman zaman vurdukları görüldü. Kavga anı cep telefonuyla görüntülenirken, çevredekilerin ayırdığı kızlar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Yerli Malı şiirleri kısa 1 kıtalık-2 kıtalık yerli malı sözleri
Yerli Malı şiirleri kısa 1 kıtalık-2 kıtalık yerli malı sözleri
2011'de 1000 euroluk nafakayı kabul etti kur yükselince başına gelmeyen kalmadı
2011'de 1000 euroluk nafakayı kabul etti kur yükselince başına gelmeyen kalmadı
'Asgari ücret 5 bin TL olacak' dedi şartı açıkladı! Ekonomist Şeref Oğuz: Yıl sonu dolar 17 TL'ye çıkacak
'Asgari ücret 5 bin TL olacak' dedi şartı açıkladı! Ekonomist Şeref Oğuz: Yıl sonu dolar 17 TL'ye çıkacak
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
İznik Gölü'de korkutan görüntü! 50 metreyi aştı
İznik Gölü'de korkutan görüntü! 50 metreyi aştı
Yerli Malı Haftası şiirleri 2 kıtalık kısa-4 kıtalık yerli malı şiirleri
Yerli Malı Haftası şiirleri 2 kıtalık kısa-4 kıtalık yerli malı şiirleri
Yahudi yerleşimciler Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait araçlara zarar verdi
Yahudi yerleşimciler Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait araçlara zarar verdi
Sokak röportajı yapanlara şafak baskını! Gözaltına alındılar: Sebebi ise bakın ne
Sokak röportajı yapanlara şafak baskını! Gözaltına alındılar: Sebebi ise bakın ne
Yerli Malı Haftası şiirleri kısa okul öncesi 4 kıtalık-2 kıtalık kısa şiirler
Yerli Malı Haftası şiirleri kısa okul öncesi 4 kıtalık-2 kıtalık kısa şiirler
Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuda istihdam edilecek
Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuda istihdam edilecek