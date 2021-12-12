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İznik Gölü'de korkutan görüntü! 50 metreyi aştı

İznik Gölü'de korkutan görüntü! 50 metreyi aştı

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5. büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

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Bölgede tarımsal sulamada da yararlanılan gölün özellikle Çakırca Mahallesi, çekilmenin en net göründüğü noktalardan biri oldu.

Bazı balıkçı kayıklarının karaya oturduğu mahallenin kıyı bölgelerindeki iskele de suyun olmadığı bölümde kaldı.

Orhangazi ilçesi sahilinde ise su kıyıdan 50 metreden fazla çekildi. İlçede bir dönem büyük teknelerin yanaştığı iskele suyun uzağında bulunuyor.

Çakırca Mahallesi Muhtarı Zeki Bayrak, AA muhabirine, İznik Gölü'ndeki çekilmenin son yıllarda iyice belirginleştiğini söyledi.

Çekilmelerinin 3 sene önce başladığını ve yıllara göre değiştiğini dile getiren Bayrak, "Bu yıl çekilme daha fazla." dedi.

Bayrak, su seviyesinin ise 1 metre civarında düştüğünü aktardı.

Kıyıda bataklıklar oluştuğunu ifade eden Bayrak, şöyle konuştu:

"Buharlaşma, kış karlarının yağmaması gölü etkiliyor. Gölün dolması için dağlara kar yağması lazım. İklim bozukluklarından bahsediliyor. Sıcaklık ve buharlaşmayla beraber çok büyük bir su kaybına yol açıyor. Çekilme de buna bağlı olarak gerçekleşiyor. Kuraklık etkisi var. Son yıllarda çok kar yağmadı. Öyle olunca da otomatik olarak su seviyesi düşüyor."

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