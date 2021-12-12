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Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuda istihdam edilecek

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuda istihdam edilecek

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kuruluşlarında yetişen 985 gencin kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atamalarının, bu ay içinde yapılacağı belirtildi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakanlığın kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan 985 genç, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek. 985 gencin ataması bu ay içinde eğitim durumlarına uygun kadrolara yapılacak.

Hak sahibi gençler, tercih işlemlerini yarından itibaren 22 Aralık’a kadar e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercih kılavuzuna Bakanlığın internet sayfasından ve turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Öte yandan, bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 56 bin 726  kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlandı.

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