Omicron varyantı hangi illerde görüldü 12 Aralık Omicron görülen iller

Tüm dünyada giderek yayılan omicron varyantı ülkemizde 6 kişide göründü. Durumlarının iyi ve hafif geçirdiklerini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından omicron varyantı belirtileri merak edildi. Peki omicron varyantı nedir, belirtileri neler, eklem ağrısı, halsizlik ve baş ağrısı olur mu? İşte Omicron varyantının ilk belirtileri ve geçme süresi.

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Omicron varyantı Türkiye'de 6 vatandaşımızda görüldü son durumlarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bu gelişmelerin ardından Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir, hangi illerde omicron göründü ve halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı omicron varyantının belirtileri mi soruları merak edilidi.

Bakan Koca, Omicron varyantının 6 kişide görüldüğünü kamuoyu ile paylaştı. Bünyesinde çok sayıda mutasyon barındıran ve bu sebeple 'süper varyant' olarak adlandırılan Omicron, kas ağrısı ve yorgunluk ile kendini iyi hissetmeyen hafif bir hastalık olarak belirtiliyor. Peki, Omicron varyantı hangi illerde görüldü? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron tedirginliğe neden oldu. Dünyayı alarma geçiren son varyant olan Omicron İstanbul ve İzmir'de görüldü. Afrika, İsrail ve Hong Kong’dan sonra Belçika, Almanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde de tespit edilen 'Nu' adıyla da anılan 'B1.1.529' varyantının daha bulaşıcı olduğu ilk bilgiler arasında yer almıştı.

Omicron varyantı hangi illerde görüldü: TBMM bütçe görüşmelerinde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de de 'Omicron' varyantının görüldüğünü belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Omicron varyantı bizde var, şu ana kadar 6 vaka tespit edildi, 5 İzmir, biri İstanbul. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir" dedi.

Omicron varyantı nedir: DSÖ varyantları tanımlamak için 'Alfa', 'Beta' ve 'Delta' gibi Yunan harflerini kullanıyor be bunun 'bilimsel olmayan izleyiciler tarafından tartışılmasının daha kolay ve daha pratik olacağını' belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron (B.1.1.529) varyantının ilk olarak Güney Afrika’da tespit edildiğini ifade etti. Varyantın ismi başta ‘Nu’ olarak biliniyordu. DSÖ, Omicron varyantının Delta ve diğer varyantlara göre daha hızlı yayılıp yayılmadığının henüz belli olmadığı bilgisi paylaştı. Bunun yanında Omicron varyantına karşı aşıların ne denli etkili olup olmadığının belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Omicron varyantı belirtileri: Güney Afrika'da ortaya çıkan varyant ile ilgili açıklamalarda bulunan Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, İngiliz The Telegraph'a konuştu.

Coetzee, Wuhan ve Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtti. Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk ile kendini iyi hissetmeyen hafif bir hastalık sunuyor.

Bu varyanta yakalananlarda hafif bir öksürük olabiliyor.

Uzmanlar, yeni varyantın aşıların etkinliğini sınırlasa bile, aşıların sağladığı korumayı tamamen ortadan kaldırmasının olası olmadığını belirtiyor.

Omicron varyantı ölümcül mü: Prof. Dr. Nurettin Yiyit: COVID-19’da çok fazla mutasyon oluştu. Hepsinde panik olduk. Sadece iki varyant hakim oldu. Bu da hakim olacak mı zaman gösterecek. Öldürücü olup olmadığını zaman gösterecek. Şu anki hedefimiz ülkemize girmesini engellemek. Ne kadar geç sokarsak o kadar iyi. Hemen endişe etmemeliyiz.

Prof. Dr. Kenan Midilli: Güney Afrika’da çok hızlı yayılması ve günlük vaka sayılarının artış hızı kaygı verici ve buralarda deltayı geçebileceğine işaret ediyor. Sahip olduğu mutasyonlarına bakıldığında geçirilmiş enfeksiyon ya da aşılamalar sonucu kazanılmış bağışıklıktan kaçabilme potansiyeli yüksek görünüyor. Durum birçok açıdan virüsün lehine görünüyor.