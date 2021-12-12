Muharrem İnce: Asgari ücret 5 bin lira olmalı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Memlekette acil olarak yapılması gerekenler var. Bir asgari ücret tartışması yapıyorlar; senaryo, tiyatro. Asgari ücret, Türkiye'de 5 bin lira olmalı. Doğrusu budur, gerisi kandırmacadır” dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Tekirdağ’daki Çorlu İlçe Başkanlığı'nın açılışını gerçekleştirmek üzere kente geldi.

Gündemdeki asgari ücret konusuna değinen İnce, “Memlekette acil olarak yapılması gerekenler var. Bir asgari ücret tartışması yapıyorlar; senaryo, tiyatro. Asgari ücret Türkiye'de 5 bin lira olmalı. Doğrusu budur, gerisi kandırmacadır. Temel ihtiyaç malzemelerinde KDV sıfırlanmalıdır.

Özellikle öğrenciler için özel iletişim vergisi kaldırılmalıdır. Elektrik faturalarındaki sayaç okuma bedeli sıfırlanmalıdır, tarımdaki vergiler sıfırlanmalıdır, en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde olmalıdır" diye konuştu.