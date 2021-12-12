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Ümraniye'de iş yeri alev alev yandı

Ümraniye'de iş yeri alev alev yandı

Ümraniye Dudullu’da bulunan bir işyerinde çıkan yangında, araçlarda kullanılan akaryakıt depoları alev alev yandı. Çevre ilçelerden de takviye ekiplerin geldiği yangın yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından söndürülen iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, 05.30 sıralarında Ümraniye Esenşehir Aytuna Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, araçlar için kullanılan akaryakıt tankının bulunduğu konteyner depolarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Ümraniye, Ataşehir, Sultanbeyli ve Dudullu’dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri işyerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında işyerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

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