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Abdullah Avcı: Yol kazası diyemeyiz

Abdullah Avcı: Yol kazası diyemeyiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya detaylı bir şekilde hazırlandıklarını söyleyen Avcı, "Bu yenilgiye yol kazası diyemeyiz. Maç öncesi rakiple ilgili ve Nuri hocayla ilgili düşüncelerimi söyledim. Verileri yukarı doğru çıkan bir takım ve buna göre hazırlandık. Detaylı bir şekilde çalıştık." dedi.

"Bazen kazanamazsın ama kaybetmezsin"
Dalgalı oyunlardan bir tanesini oynadıklarını söyleyen tenik adam, "Bir kere Antalyaspor'u tebrik ederim, bizden daha fazla istediler. Her detaya çalışmamıza rağmen başaramadık. Bazen kazanamazsın ama kaybetmezsin, kendi kalemize attık. Dalgalı oyunlarımızdan bir tanesiydi. İyi oynarken kaybedersen sıkıntı olabilir. Rakibi tebrik ederim. Bir şey kazanmadık, 3 puan kazandık diyorduk bugün de 3 puan kaybettik. Bu maçtan neler çıkarabiliriz onlara bakacağız."

"Kaybetmeyebilirdik"
Taraftardan isteğini dile getiren hoca, "Taraftarımızın stadımızı doldurmasını istiyoruz. Kaybetmeyebilirdik, sahanın içinde düzgün yerleşmeyince böyle olabiliyor."

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