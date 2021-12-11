Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Başakşehir, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 28 yaparak dördüncü sıraya yükselen Başakşehir, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. 11 puanla son sırada kalan Kasımpaşa ise Sivasspor'u ağırlayacak.

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17. dakikada Başakşehir'in gelişen atağında Ömer Ali'nin pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Chadli'nin sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

53. dakikada Başakşehir öne geçti. Kasımpaşa ceza sahası önünde topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda Harun köşeye giden topu çeldi. Altı pas önünde boşta kalan topu kontrol eden Visca meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

78. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın altı pas önüne yaptığı sert ortaya Hajradinovic kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 1-1

82. dakikada Kasımpaşa ikinci golüne çok yaklaştı. Doğucan Haspolat'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Jorgensen müsait pozisyonda kafayı vurdu, kaleci Muhammed ayağıyla topu kornere çeldi.

90+2. dakikada ev sahibi takım bir kez daha öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Chadli'nin ön direğe gönderdiği topa Okaka dokunamadı. Kaleci Harun'dan dan seken meşin yuvarlak ceza sahasında boşta kaldı. Altı pas önünde topu önünde bulan Mahmut düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1

Mücadele ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Başakşehir: 2 - 1 :Kasımpaşa

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 90+8 Lima), Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç (Dk. 77 Tolga Ciğerci), Chadli, Okaka

Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Bruma (Dk. 67 Brecka), Donk, Yusuf Erdoğan (Dk. 80 Ben Quanes), Varga (Dk. 67 Hajradinovic), Evren Eren Elmalı, Tarkan Serbest (Dk. 46 Doğucan Haspolat), Eysseric, Travnik, Umut Bozok (Dk. 67 Jorgensen)

Goller: Dk. 53 Visca, 90+2 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 78 Hajradinovic (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 45 Duarte, Dk. 85 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 76 Travnik, Dk. 84 Hajradinovic, Dk. 90+7 Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)