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Trabzonspor, Antalya deplasmanında bu sezon ilk kez mağlup oldu

Trabzonspor, Antalya deplasmanında bu sezon ilk kez mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu ve yenilmezlik unvanını kaybetti.

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında lider Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi takım 2-1'lik skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada penaltıdan Fredy ve 73. dakikada Dorukhan Toköz kendi kalesine kaydetti. Trabzonspor'un tek golü 24. dakikada Cornelius'un ayağından geldi.

Yenilmezlik unvanı gitti

Bu sonuçla Trabzonspor ligdeki 15 haftalık yenilmezlik unvanını kaybetti ve 39 puanda kaldı. Antalyaspor ise 21 puana yükseldi.

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Hatayspor'u ağırlayacak. Antalyaspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

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