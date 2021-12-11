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Güllü kimdir kaç yaşında şarkıcı Güllü Tut eslen nereli?

Güllü kimdir kaç yaşında şarkıcı Güllü Tut eslen nereli?

Fantezi müziğin güçlü ve sevilen isimlerinden biri olan Güllü uzun süren sessizliğin ardından Şarkılar Bizi Söyler konuk oluyor. Özel hayatı ile merak edilen Çingene asıllı Türk şarkıcı Güllü 47 yaşında ve Beyoğlu doğumlu. Şu an evli olmayan Güllü'nün eski eşi ise Gürol Gülter'in. Peki bir oğlu olan Güllü'nün oğlunun babası kimdir?

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90'lı yıllara damga vurmuş Fantezi müziğin efsane isimlerinden biri olan şarkıcı Güllü bu akşam Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında.  Özel hayatıyla da merak edilen Güllü bir döneme damga vurmuş şarkıları ile hala birçok kişi tarafından dinleniyor. Mide ameliyatı ile kısa sürede 70 kilo veren Güllü 46 yaşında ve İstanbul Beyoğlu doğumlu. Bir kez evlilik yapan Güllü'nün eski eşi Gürol Gülter'dir. Peki Güllü'nün çocuğu var mı, hayatı ve Güllü Tut'un bilinmeyenleri 

 Fazla kilolarından kurtulmak için radikal bir karar alarak mide küçültme ameliyatı olan Güllü, 9 ayda 70 kilo verdi. Oğluyla çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Güllü’nün değişen tarzı ve mor saçları da şaşkınlık yarattı. Arabeskin başarılı ismi, uzun yıllar fazla kilolarıyla mücadele etmiş, geçtiğimiz yıl ise tüp mide ameliyatı olmuştu.

Güllü kimdir: Güllü, 15 Ekim 1973 tarihinde İstanbul Kasımpaşa’da dünyaya geldi. Roman kökenlidir.  Babası, Aralık 2008’de vefat etti. Ortaokula kadar okuyabilen Güllü, eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kaldı. 15 yaşına geldiğinde çalışmaya başlayan Güllü, şarkıcılık hayatına düğün salonlarında şarkı söyleyerek başladı. Böylece, eğitim hayatına da son vermek durumunda kaldı. Müzik sektöründe adını yavaş yavaş duyurmaya başlayan Güllü, Kasımpaşalı Güllü olarak tanınmaya başladı.

1996 yılında büyük bir aşk yaşayarak evlenen ünlü şarkıcı Güllü, kariyerindeki en parlak dönemlerini yaşadığı zamanlarda evliliği nedeni ile müzik dünyasına ara verdi. Ancak, 2002 yılında boşanması ile birlikte hızlı bir dönüş yaptı. Müzik çalışmalarına devam etmeye başladı.

Güllü, ilk albümünü 1994 yılında çıkardı. Bu albümü, “Oyuncak Gibi” oldu. Albümle büyük bir çıkış yakaladı.

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