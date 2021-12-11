Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den iş dünyasıyla kritik toplantı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı başladı. İstanbul’da gerçekleştirilecek toplantıya kamu bankaları ile 4 büyük bankanın genel müdürleri de katılıyor .

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşiyor. Toplantıya TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, DEİK, İTO, İSO, TOBB gibi iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileri, iş adamları, özel ve kamu banka temsilcileri ve genel müdürleri katılıyor.

Toplantıda Bakan Nebati’nin iş dünyası temsilcilerine yeni ekonomi modeli hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Toplantıda yatırım, istihdam ve üretimin artırılması adına bilgi alışverişi yapılması da bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde saat 13.30'da basına kapalı olarak başlayan toplantıya, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanı ve iş insanı Nihat Özdemir, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı katıldı.