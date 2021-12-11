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FETÖ'cüleri Yunanistan'a kaçıran şebeke çökertildi

FETÖ'cüleri Yunanistan'a kaçıran şebeke çökertildi

MUĞLA sahillerinden FETÖ/PDY mensuplarını yasa dışı olarak yurt dışına kaçırdığı belirlenen 10 kişilik suç şebekesi üyeleri, polis tarafından yakalandı. 

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Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyelerini kent sahillerinden yasa dışı yollarla Yunanistan ve İtalya'ya kaçırmaya çalıştığı tespit edilen şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından, 7 Aralık'ta, Çanakkale ile Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün Marmaris ilçesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.İ., A.Ç., C.U., E.V., A.S. ve O.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.T., E.Ç., M.A. ile A.A. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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