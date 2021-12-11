BIST 2.035
DOLAR 13,88
EURO 15,72
ALTIN 795,87
HABER /  DÜNYA

Kremlin Sözcüsü: Erdoğan Putin'in beğendiği biri

Kremlin Sözcüsü: Erdoğan Putin'in beğendiği biri

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Yunan medyasına açıklamalar yaptı... Antenna TV'de yayınlanan röportajda Peskov, Türkiye ile Yunanistan'ı kıyaslarken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili de yorumlarda bulundu.

Abone ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağ kolu olarak da bilinen Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Yunan medyasına konuştu… Yunan televizyon kanalı Antenna TV’ye konuşan Peskov, Türkiye ile Yunanistan’ı karşılaştırdı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yorumlarda bulundu.

Peskov, Rusya’nın Yunanistan ile olan ekonomik işbirliğini geliştirmek istediğini söyledi.

Peskov, “Bizde Yunanistan ekonomisine yatırım yapmak isteyen çok sayıda Rus şirketi var. Biz, Türkiye’de yaptığımız gibi dev hatta mega projeler yapıyoruz. Elbette her projeye Yunanistan’dan izin çıkmıyor. Örneğin Türkiye’de Akkuyu Nükleer Santrali’ni yaptık fakat maalesef nükleer enerji Yunanistan’da yasak” dedi.

Erdoğan Putin'in beğendiği biri

Öte yandan Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili de yorumlarda bulundu.

Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karar verici olarak rolüne de saygı duyduklarını dile getirdi. Peskov, “Erdoğan, Başkan Putin’in takdir edeceği türde biri çünkü Putin de bir şey söylerse onu yapar. Bu önemli” yorumunu yaptı.

Peskov, Türkiye ile Rusya arasında birçok konuda yaşanan anlaşmazlıklar ile ilgili de, “Olmaması imkansız olurdu” diyerek, “Fakat ne zaman iki ülkenin lideri bir araya gelse, 5, 6, 7 saat oturuyorlar ve bir çözüme varmadan basının karşısına çıkmıyorlar. Her zaman bunu yapmayı başarıyorlar” dedi.

Peskov, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimde bir arabuluculuk pozisyonu üstlenmek isteyebileceklerini de dile getirirken, “Her iki tarafın da sakin olmasını ve bu sorunu çözmek için istekli olması çağrısında bulunuyoruz” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bomba öneri! Meclis’te şiddet uygulayanın milletvekilliği düşürülsün! Alpay Özalan'ın abisi yok mu?
Bomba öneri! Meclis’te şiddet uygulayanın milletvekilliği düşürülsün! Alpay Özalan'ın abisi yok mu?
Trafik sigortasına indirim talebi! 5 milyon kişi yaptıramıyor
Trafik sigortasına indirim talebi! 5 milyon kişi yaptıramıyor
3 yaşındaki çocukta Omicron mutasyonu çıktı!
3 yaşındaki çocukta Omicron mutasyonu çıktı!
Ankara'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 6 ölü 3 yaralı
Ankara'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 6 ölü 3 yaralı
Kadınlara yönelik taciz ve takibin cezası artacak
Kadınlara yönelik taciz ve takibin cezası artacak
Yatacak yerimiz yok! Mezar fiyatını 20 bin liraya çıkardılar
Yatacak yerimiz yok! Mezar fiyatını 20 bin liraya çıkardılar
Turkovac'ta ilk sonuçlar sevindirici Virüsten koruyor yan etki yok
Turkovac'ta ilk sonuçlar sevindirici Virüsten koruyor yan etki yok
MSB subay ve astsubayların cinsel hayatıyla ilgili yeni yönetmelik çıkardı! Resmi Gazete'de çıktı
MSB subay ve astsubayların cinsel hayatıyla ilgili yeni yönetmelik çıkardı! Resmi Gazete'de çıktı
BDDK uyardı! Promosyon mesajlarına dikkat
BDDK uyardı! Promosyon mesajlarına dikkat
Özlem Türeci ve Uğur Şahin 'endişe'lendirdi! 'Güvendeyiz diyemem ama…'
Özlem Türeci ve Uğur Şahin 'endişe'lendirdi! 'Güvendeyiz diyemem ama…'