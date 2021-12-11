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Kadınlara yönelik taciz ve takibin cezası artacak

Kadınlara yönelik taciz ve takibin cezası artacak

Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için sorunun baştan çözümünde yeni adımlar atılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı paketiyle kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezalarının arttırılacağı duyuruldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla verdiği mesajda, “TBMM’ye sunacağımız yeni bir yargı paketiyle kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacak” dedi

Gözlerini kapatıyorlar: Mescit ve ibadethanelere yönelik eylemler ise ana akım medyada artık haber değeri bile taşımıyor. Nefret suçlarına yönelik kayıtsızlığın mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişilere karşı da sergilendiğini görüyoruz. Her seferinde insan hak ve özgürlüklerinden dem vuranlar Suriye'den Yemen'e, Afganistan'dan Arakan'a kadar bölgemizde yaşanan insani dramlara gözlerini kapatıyor.

Reforma yeni bir halka: Ülkemiz içinde de kadınlarımız, çocuklarımız ve engellilerimiz başta olmak üzere her kesimden insanımızın hak ve özgürlüklerini genişletmeye gayret ediyoruz. Yargı Reformu Strateji Belgemizi açıkladığımız 30 Mayıs 2019'dan bugüne kadar 5 yargı paketini hayata geçirdik. Yakında Meclis'imizin takdirine sunacağımız yeni bir yargı paketi ile bu reform zincirine inşallah yeni bir halka daha ekliyoruz. İnsan hakları tazminat komisyonunun hareket kabiliyetini artıracağımız bu paketle kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacaktır.

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