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Ahmet Hakan, Abdülkadir Selvi'ye 'artık yazma' mı dedi? 'Öyle sıkıldım ki...

Ahmet Hakan, Abdülkadir Selvi'ye 'artık yazma' mı dedi? 'Öyle sıkıldım ki...

Hürriyet gazetesi Genel Yayın YÖnetmeni Ahmet Hakan, 'Millet İtitfakı'nın cumhurbaşkanı kim olacak' yazılarından çok sıkıldığını yazdı. Bu konuda en çok yazı yazan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye 'artık yazma' mesajı olarak yorumlandı...

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili köşe yazıları için Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan dikkat çeken bir yazı geldi. Ahmet Hakan'ın yazısı, kendi gazetesinin köşe yazarı Abdulkadir Selvi'ye bir mesaj olarak yorumlandı.

Abdulkadir Selvi Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili en sık yazı yazan isim olarak öne çıkarken, Ahmet Hakan, bu köşe yazıları için "artık neredeyse fotokopi yazılar haline gelmiş durumda" eleştirisi getirdi. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü...

Neredeyse fotokopi yazılar haline geldi

İçinde Millet İttifakı, adaylık, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, Yavaş, Gül, Akşener geçen köşe yazıları, artık neredeyse fotokopi yazılar haline gelmiş durumda.
Öyle sıkıldım ki bu yazılardan.
Şöyle bir bakıyorum.
Sonra da okumadan geçiyorum.

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