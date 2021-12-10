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Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında aldı

CNNTürk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programına katılan gazeteci ve AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner ablasının ölüm haberini canlı yayında öğrendi.

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AK Parti eski milletvekili gazeteci Mehmet Metiner'in acı günü.  CNNTürk'te tartışma programında canlı yayına katılan Metiner, bir süre cep telefonu üzerinden mesajlaştıktan sonra söz alarak "Ablam hastanede tedavi görüyordu. Entübe haldeydi. Vefat haberini aldım" dedi. Programdan müsaade isteyen Metiner canlı yayından ayrıldı.

Programda yer alan diğer konuklar ise Mehmet Metiner stüdyodan ayrılmadan önce kendisine başsağlığı diledi.

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