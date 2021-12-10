Van'da 14 yıldır aranan firari hastaneden randevu alınca yakalandı

VAN'da 'uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapsi bulunan ve 14 yıldır aranan kişi hastanede gözaltına alındı.

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VAN Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 'uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve 2007 yılından bu yana firari aranan A.A.'nın Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinden randevu aldığını tespit eden ekipler harekete geçti.

A.A., hastanede hasta giriş kaydı yaptırdığı esnada gözaltına alınırken çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.