Dünya rezervinin yarısı Türkiye'de bulunan pomza madeni kıymetiyle dikkat çekiyor

TÜRKİYE'de başta Nevşehir, Kayseri ve Bitlis'te çıkarılan pomza madeni kıymetiyle dikkat çekiyor. İnşaattan enerji tasarrufuna kadar birçok alanda kullanılabilen ponza madeninin dünya rezervinin yarısı Türkiye'de bulunuyor.

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Pomza maden rezervi ekonomiye ve istihdama katkı sağlamasıyla birlikte her geçen gün teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte önemi kat ve kat artmaya devam ediyor. Türkiye, dünyadaki pomza maden rezervlerinin yarısına sahip. Başta inşaat sektöründe kullanılan pomza madeni Nevşehir, Kayseri ve Bitlis'te bol miktarda elde edilebiliyor. Ülke ekonomisine ise yılda yaklaşık 15 milyar lira katkı sunuyor.

Dünyanın dört bir tarafına ihraç ediliyor

Türkiye'de Nevşehir, Kayseri, Bitlis başta olmak üzere çeşitli yörelerde meşakkatli çalışmayla yer altından çıkarılan pomza madeni Kanada'dan Çin'e, Afrika'dan Avrupa ülkelerine kadar dünyanın dört bir tarafına ihraç ediliyor.

Tüm dünyada üretilen pomzanın yüzde 90'a yakını inşaat sektöründe bims blokları, sıva ve harç kumu, çatı ve dekoratif kaplamada, izolasyon dolgusu yapımında kullanılıyor. Özellikle binaların ısı, ses ve yangın yalıtımında kullanılan bu ürün ısıtma ve soğutma giderlerinde enerji tasarrufu sağlaması dolayısıyla da tercih ediliyor.