Rusya'da Türkiye'nin İHA ve SİHA'larından övgüyle bahsedildi

RUS haber ajansı TASS'ta yer alan analizde Türkiye'nin yaptığı hamleler ve özellikle silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'den övgüyle bahsedildi.

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RUS haber ajansı TASS'ta yayınlanan analizde, "2021'in Türkiye örneğindeki çalışmalar bu teknolojinin artık öncü bir rol oynayabileceğini gösterdi. Türkiye, Bayraktar TB2'leri ile zamanın ruhunu yakaladı ve dünyaya yüksek sesle anlattı" ifadeleri yer aldı.

Karabağ'daki savaşın öneminden bahsedilen analizde, "Karabağ'daki savaş Türkiye'nin dünyaya artık insansız hava araçlarının, kendi araçlarının muharebelerin gidişatına karar verdiğini, özerklik ve görünüşte savaşlara katılmama döneminin kesinlikle geldiğini dünyaya açıklamak için mükemmel bir PR haline geldi. Ankara bunu dünya kamuoyuna aktarmayı başardı. Politikacılar ve uzmanlar artık üçüncü bir tarafın çatışmaya doğrudan karışmadan bir katılımcıya etkin bir şekilde yardım edebileceğini tartışmaya başladılar. Böylece Karabağ'daki Bayraktar TB2'ler ana karakterler oldu" ifadeleri kullanıldı.

Oyunun kurallarını değiştirdi

Ukrayna'nın da Bayraktar TB2 SİHA'lardan satın aldığı belirtilirken, "Ekim ayında Ukrayna çatışma bölgesinde SİHA'ları kullandı. Moskova ve Kiev arasındaki artan gerilim bağlamında bu emsal önemlidir. Daha önce Ukrayna'ya Türk insansız hava araçları tedariki için bir sözleşme konusu aktif olarak tartışılmaya başladığında Rusya Federasyonu buna sert tepki vererek Ankara'yı çatışma bölgesindeki durumu etkilemeye çalışmakla suçladı. Ancak Türkiye bunun sadece bir iş olduğunu ve onu satın almak isteyen herkese malını satacağını kategorik olarak belirtti. Bloomberg'e göre 2019'dan bu yana Kiev, Türkiye'den onlarca drone aldı ve yenilerini kabul etmeye hazırlanıyor. Bayraktar TB2'ler o kadar gündem oldu ki Japon asıllı Amerikalı siyaset bilimci Francis Fukuyama, Ukrayna'daki Türk insansız hava araçlarının durumunu yorumlayarak orada oyunun kurallarını değiştirebileceklerini kaydetti" ifadeleri yer aldı.