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'Adana'da elektriği bedava verin' deyip Zeydan Karalar'a seslendi! Kılıçdaroğlu'na tepki: Herkes bunlara alıştı

'Adana'da elektriği bedava verin' deyip Zeydan Karalar'a seslendi! Kılıçdaroğlu'na tepki: Herkes bunlara alıştı

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'Çiftçiye elektriği bedava vereceğiz' vaadini hatırlatarak “Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın genel başkanının çağrısına kulak verip Adana’daki çiftçilere elektriği bedava vermesini bekliyoruz” dedi.

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AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, partisinin bazı meclis üyeleriyle basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Şanlıurfa’daki 'Çiftçiye elektriği bedava vereceğiz' vaadini hatırlatan Ay, seçim vaatlerinin yalan dolanla yapılmasının ahlaken ve siyaseten uygun olmadığını belirtti. AK Parti’nin çiftçilere yönelik çalışmalarından bahseden Ay, tarıma ve hayvancılığa verilen desteklerden kalem kalem bahsederek, bunların süreceğini de söyledi.

CHP Lideri'nin açıklamasının altının doldurulması gerektiğini kaydeden Ay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a seslenerek, "Kılıçdaroğlu’nun dünkü açıklamasına Zeydan Karalar’ın kulak vermesini istiyoruz. Şanlıurfa’da yönetimde değiller ama Adana CHP’li belediye tarafından yönetiliyor. Biz Karalar’a derhal açık çağrıda bulunuyoruz. Adana'mız tarımın başkentidir. Sisteme kayıtlı 65 bin çiftçi var. Hiç zaman kaybetmeden çiftçi kardeşlerimizin elektriklerinin bedava sağlanmasını bekliyoruz." dedi.

"Yanıt gelmezse tüm yalan dolanlarını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz"
Ay "Eğer Kılıçdaroğlu, bir gaf yaptığını söylerse bunu da kabul ediyoruz. Bu ilk gafı da değil. Herkes bunlara alıştı. Elektriği bedava yapmazlarsa en azından kendi uhdelerinde olan ASKİ aracılığıyla suyu çiftçiye bedava yapsınlar. Eğer Karalar, elektriği bedava yapmayacaksa ASKİ ile ilgili çağrımıza yanıt vermesini bekliyoruz. Yanıt gelmezse tüm yalan dolanlarını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” diye konuştu.

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