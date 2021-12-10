BIST 2.030
DOLAR 13,89
EURO 15,68
ALTIN 797,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Muş'ta ekmek yaparken bu hale geldi: Dayanılmaz acılar çekiyorum, başıma ilk defa böyle bir kaza geldi

Muş'ta ekmek yaparken bu hale geldi: Dayanılmaz acılar çekiyorum, başıma ilk defa böyle bir kaza geldi

MUŞ'ta ekmek pişirdiği tandıra düşen Hülya Taşdemir (42), ağır yaralandı. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Taşdemir, tedaviye alındı.

Abone ol

Bulanık ilçesi Kırkgöze köyünde yaşayan 7 çocuk annesi Hülya Taşdemir, baş üstü ekmek pişirdiği tandıra düştü. Oğlu Barış'ın tandırdan çıkardığı Taşdemir, yakınları tarafından Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Taşdemir, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde sevk edildi.

Vücudunun büyük bir bölümünde ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluşan Hülya Taşdemir "Yıllardır ekmek pişiririm, Başıma ilk defa böyle bir kaza geldi. Tandırın içine uzanıp ekmeği almak isterken düşmüşüm. Kendime geldiğimde hastaneye götürüyorlardı. Vücudumun her tarafı ağrıyor. Dayanılmaz acılar çekiyorum. Ama buna da şükür" diye konuştu. Tandır kazalarının bölgede çok yaşandığını belirten doktorlar ise ekmek pişiren kadınları uyararak yanlarında mutlaka birilerinin olmasını tavsiye etti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sakın dokunmayın! Marmara Denizi'ni istila etti: Vücuda temas ettiğinde...
Foto Galeri Sakın dokunmayın! Marmara Denizi'ni istila etti: Vücuda temas ettiğinde... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fabrika işçisinin kopan eli 5 saatlik operasyonla yerine dikildi
Fabrika işçisinin kopan eli 5 saatlik operasyonla yerine dikildi
Kanuni sondaj gemisi yeni görevinde
Kanuni sondaj gemisi yeni görevinde
1994 model Tofaş Şahin S'e Audi A80 motoru takıp satışa çıkardı
1994 model Tofaş Şahin S'e Audi A80 motoru takıp satışa çıkardı
Stokçuluktan ilk ceza kesildi! İzmir'de otomobil bayisine rekor ceza! Erdoğan duyurmuştu
Stokçuluktan ilk ceza kesildi! İzmir'de otomobil bayisine rekor ceza! Erdoğan duyurmuştu
Yeni siyasi parti geliyor! Kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi
Yeni siyasi parti geliyor! Kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi
Bebeğini diri diri gömmeye çalışan anne ve anneannenin cezası bellli oldu
Bebeğini diri diri gömmeye çalışan anne ve anneannenin cezası bellli oldu
Çevre Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi: Tedbirler arttırılacak
Çevre Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi: Tedbirler arttırılacak
Bedava elektrik vereceğini söyleyen Kılıçdaroğlu gündem oldu
Bedava elektrik vereceğini söyleyen Kılıçdaroğlu gündem oldu
Mardin'de polis aracının altına bomba yerleştirenler yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'in mitinginde görevliydi
Mardin'de polis aracının altına bomba yerleştirenler yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'in mitinginde görevliydi
Çin yeni Covid-19 tedavisine onay verdi! Yüzde 80 azalma sağladı
Çin yeni Covid-19 tedavisine onay verdi! Yüzde 80 azalma sağladı