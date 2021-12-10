Bedava elektrik vereceğini söyleyen Kılıçdaroğlu gündem oldu

Şanlıurfa’da büyükşehir belediye başkanlığını kazanmaları durumunda çiftçilere elektriği bedava vereceklerini vadeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Sözünüzün eri iseniz, haydi CHP belediyelerinin olduğu şehirlerde çiftçiye elektriği bedava verin" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyaretinde "Şanlıurfalılar bir yere yazsınlar, yerel yönetimler geldiğinde bize Şanlıurfa'nın belediye başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz." sözleri tartışma konusu oldu.

Siyaset dünyası ve sosyal medya Kılıçdaroğlu'nun vaadini konuştu. CHP liderinin iddialı açıklamalarına AK Parti'den yanıt gecikmedi.

CHP'li başkan Zeydan Karalar'a bedava elektrik çağrısı

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "Adana Büyükşehir Belediyesinin uhdesinde olan Adana Su ve Kanalizasyon İdaresinin en azından elektrik idaresindeki mazeretlere sığınmadan, bu çiftçi kardeşlerimizin su ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamaları için Zeydan Karalar'a çağrıda bulunuyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

CHP'li belediyeleri hatırlattı

Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa’daki açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemal Bey yine coşup döktürmüş. 'Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz.' demiş. Demesine demiş ama Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin, Tekirdağ belediyelerinin CHP'de olduğunu galiba unutmuş." ifadelerini kullandı.

"Kuru sıkı atmalarınıza milletimizin karnı tok"

Özhaseki, şöyle devam etti:

"Sizin kurusıkı atmalarınıza milletimizin karnı tok. Kemal Bey, iyice rezil oluyorsunuz. Kendisine asla görev vermeyecek olan Şanlıurfa'da bol keseden atmak kolay. Sözünüzün eri iseniz, haydi CHP belediyelerinin olduğu şehirlerde çiftçiye elektriği bedava verin. Haydi, görelim seni."

Şanlıurfa'da meslek odaları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa’da büyükşehir belediye başkanlığını kazanmaları durumunda çiftçilere elektriği bedava verecekleri vaadinde bulunmuştu.