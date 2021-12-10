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Kayseri'deki kazılarda yankı uyandıran keşif! Bütün halinde gergedan kafatası bulundu

Anadolu Ajansı
Kayseri'deki kazılarda yankı uyandıran keşif! Bütün halinde gergedan kafatası bulundu

Kayseri'de Yamula Barajı Gölü kıyısında 4 sezondur devam eden kazılarda bu yıl ilk kez bütün halinde gergedan kafatası bulundu.

Kayseri'deki kazılarda yankı uyandıran keşif! Bütün halinde gergedan kafatası bulundu

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Kayseri Müzesi tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda yürütülen ve kazı başkanlığını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu'nun yürüttüğü çalışmaların 4'üncü sezonu tamamlandı.

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Kayseri'deki kazılarda yankı uyandıran keşif! Bütün halinde gergedan kafatası bulundu

Arazideki çalışmalar sonucu, Proboscidealar (hortumlugiller-filler), Bovidae (keçi, antilopgiller), Hipparion (3 toynaklı at), Carnivora (etciller), Giraffidae (zürafalar), Rhinoceratidae (gergedanlar) familyalarının Yamula faunasını oluşturduğu ortaya çıktı.

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Kayseri'deki kazılarda yankı uyandıran keşif! Bütün halinde gergedan kafatası bulundu

Kazıda çıkarılan ve 7,5 milyon yıl öncesine tarihlendirilen çeşitli hayvanlara ait fosiller, Kayseri Bilim Merkezi'nde uzmanlar tarafından titizlikle temizlenerek bakımı yapılıyor.

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Kayseri'deki kazılarda yankı uyandıran keşif! Bütün halinde gergedan kafatası bulundu

Bu yıl ağırlıklı olarak daha zengin fosil yatağı olan Hırkaköy'de yapılan kazılarda ilk kez bütün halinde gergedan kafatası bulundu. Fosil, normalde Yamula faunası içerisinde az bulunan bir familyaya ait olmasına rağmen, gergedan kafatasının bulunması diğer iskelet parçalarının da önümüzdeki senelerde bulunabileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor.

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