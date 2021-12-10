Kayseri'deki kazılarda yankı uyandıran keşif! Bütün halinde gergedan kafatası bulundu

Bu yıl ağırlıklı olarak daha zengin fosil yatağı olan Hırkaköy'de yapılan kazılarda ilk kez bütün halinde gergedan kafatası bulundu. Fosil, normalde Yamula faunası içerisinde az bulunan bir familyaya ait olmasına rağmen, gergedan kafatasının bulunması diğer iskelet parçalarının da önümüzdeki senelerde bulunabileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor.