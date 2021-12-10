Kayseri'deki kazılarda yankı uyandıran keşif! Bütün halinde gergedan kafatası bulundu
Kayseri'de Yamula Barajı Gölü kıyısında 4 sezondur devam eden kazılarda bu yıl ilk kez bütün halinde gergedan kafatası bulundu.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Kayseri Müzesi tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda yürütülen ve kazı başkanlığını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu'nun yürüttüğü çalışmaların 4'üncü sezonu tamamlandı.
Arazideki çalışmalar sonucu, Proboscidealar (hortumlugiller-filler), Bovidae (keçi, antilopgiller), Hipparion (3 toynaklı at), Carnivora (etciller), Giraffidae (zürafalar), Rhinoceratidae (gergedanlar) familyalarının Yamula faunasını oluşturduğu ortaya çıktı.
Kazıda çıkarılan ve 7,5 milyon yıl öncesine tarihlendirilen çeşitli hayvanlara ait fosiller, Kayseri Bilim Merkezi'nde uzmanlar tarafından titizlikle temizlenerek bakımı yapılıyor.
Bu yıl ağırlıklı olarak daha zengin fosil yatağı olan Hırkaköy'de yapılan kazılarda ilk kez bütün halinde gergedan kafatası bulundu. Fosil, normalde Yamula faunası içerisinde az bulunan bir familyaya ait olmasına rağmen, gergedan kafatasının bulunması diğer iskelet parçalarının da önümüzdeki senelerde bulunabileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor.