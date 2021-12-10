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Mardin'de polis aracının altına bomba yerleştirenler yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'in mitinginde görevliydi

Mardin'de polis aracının altına bomba yerleştirenler yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'in mitinginde görevliydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt mitingi için görevlendirilen polisin aracının altına mıknatıslı bomba yerleştiren 4 kişi yakalandı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir polis memurunun aracının altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Mardin Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen Bomba Düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti" denildi. 

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