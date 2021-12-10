'Merkez Bankası borç dolarları yakmaya devam ediyor!' Ekonomistlerden müdahaleye tepki

Merkez Bankası 13.15 lirayı gören dolara 3. kez müdahale etti ancak pek bir etkisi olmadı. İslam Memiş, Tunç Şatıroğlu ve Uğur Gürses gibi ekonomistler Merkez Bankası'nın bu kararına "boşa çaba" diye tepki gösterirken, Prof. DR. Burak Arzova, "Tarihsel olarak müdahaleler sonrasında arkasından yüksek faiz indirimi geliyor" uyarısı yaptı.

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Merkez Bankası dolara Aralık ayının ilk 10 gününde 3 kez müdahale etti. İlk 2 müdahalede 10 milyar dolar harcayan Merkez Bankası'nın üçüncü müdahale için ne kadar bir dolar kullandığı merak konusu. Merkez'in müdahalesi doları kısa süreliğine azıcık düşürse de kısa sürede dolar eski seviyesine geri döndü. Ekonomistler ise Merkez Bankası'nın müdahale kararına tepki gösterdi.

Borç dolarları yakmaya devam...

"Borç dolarları yakmaya devam" diyen para piyasaları teknik analisti Tunç Şatıroğlu, "Faiz artırmaya direne direne rezervi ve kendilerini tüketecekler. Her yer direniş her yer tükeniş." ifadelerini kullandı.

İslam Memiş'ten olay tepki...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Merkez Bankası Twitter hesaplarını etiketleyerek, "Madem piyasayı al-sata bırakarak para kazandırıyorsunuz, alım satında yüzde 1’lik vergiye de geri getirin. Kaybettiğimizin binde birini yerine koyalım..." diye tepki gösterdi.

Sağlıksızlığı' siz yaratmış olmayasınız?

Merkez Bankası'nın "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklamasını alıntılayan Ekonomist Uğur Gürses ise "Üçüncü defadır bunu söyleyip aynı yerden müdahale ediyorsanız 'sağlıksızlığı' siz yaratmış olmayasınız?" diye sordu.