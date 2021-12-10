BIST 2.028
DOLAR 13,94
EURO 15,72
ALTIN 792,32
HABER /  GÜNCEL

PKK'nın sığınağı ele geçirildi Kışlık yaşam malzemeleri ele geçirildi

PKK'nın sığınağı ele geçirildi Kışlık yaşam malzemeleri ele geçirildi

Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde devam eden “Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı” operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü PKK'ya ait sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Abone ol

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Timleri tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen “Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı” operasyonu devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında ‘Ara, bul ve yok et' taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda ele geçirilen malzemelerle ilgili adli tahkikat başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapılıp öldü
İzmir'de hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapılıp öldü
İTO'dan asgari ücret açıklaması: Bedel ödenecekse...
İTO'dan asgari ücret açıklaması: Bedel ödenecekse...
Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi ile 3.5 yıllığına anlaştı
Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi ile 3.5 yıllığına anlaştı
Çanakkale'de Ali Babacan’a protesto şoku! 'Hakkımı helal etmiyorum' deyince...
Çanakkale'de Ali Babacan’a protesto şoku! 'Hakkımı helal etmiyorum' deyince...
Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Pfizer’dan dördüncü doz aşı açıklaması: Omicron nedeniyle daha erken ihtiyaç duyulabilir
Pfizer’dan dördüncü doz aşı açıklaması: Omicron nedeniyle daha erken ihtiyaç duyulabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran meclis başkanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran meclis başkanını kabul etti
CHP'den İnsan Hakları Günü için 81 ilde eş zamanlı açıklama
CHP'den İnsan Hakları Günü için 81 ilde eş zamanlı açıklama
Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı vizyonunu anlattı
Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı vizyonunu anlattı
Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı! '4 bin kira bizim kırmızı çizgimiz'
Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı! '4 bin kira bizim kırmızı çizgimiz'