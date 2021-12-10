Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı vizyonunu anlattı

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, hedeflerinin bölgede ve çevresinde barış ve istikrara katkı sağlayan, barışçıl ve müreffeh bir Türk dünyasına ulaşmak olduğunu söyledi.

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Yıldırım, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan’da, ülkenin bağımsızlığının 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen “Liderlik-İstikrar-Gelişme” konulu uluslararası konferansta konuştu.

Kazakistan Devleti ve halkını, bağımsızlıklarının 30. yıl dönümü dolayısıyla tebrik eden Yıldırım, kardeş ülke Kazakistan’ın söz konusu zaman içinde Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in akıllı liderliği sayesinde hem bölgesel hem uluslararası düzeyde saygın siyasi ve ekonomik aktör olarak ortaya çıktığını söyledi.

Yıldırım, “Kazakistan’ın geleceğinin daha da parlak olacağına inanıyorum. Türkiye, bu yolda her zaman ortağı ve destekçisi olmaya devam edecektir.” dedi.

Eski Türkiye Başbakanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Kazakistan’ın üst düzey yetkilileriyle diyalog içinde olduğunu ancak bugün farklı bir sıfatla burada bulunduğunu kaydeden Yıldırım, “12 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde Aksakallar Heyeti Başkanlığı görevini üstlendikten sonra ilk yurt dışı ziyaretimi gerçekleştiriyorum.” diye konuştu.

Yıldırım, uluslararası arenada büyük bir dönüşümün yaşandığını belirterek “Doğu ve Batı arasındaki ağırlık merkezi bir kez daha değişiyor. Asya'nın yükselişi, yüzyılımızın belirleyici özelliklerinden biridir. Asya yakında küresel büyümenin yaklaşık üçte ikisini oluşturacak. 2030 yılına kadar küresel üretimin yarısından fazlası Asya’ya ait olacak.” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin 2019’da başlattığı “Yeniden Asya” girişimiyle Asya politikasında yeni bir stratejik vizyon geliştirdiğine dikkati çeken Yıldırım, “Türkiye, Asya’daki ilişkilerini ortak çıkarlar temelinde genişletmek istiyor.” ifadesini kullandı.

Yıldırım, bu anlamda hem Türkiye hem Kazakistan’ın Asya ile Avrupa arasında merkezi bir coğrafi konuma sahip olduklarını vurgulayarak “Bu girişim kapsamındaki çalışmalarımızda diğer dost ve kardeş Orta Asya ülkeleriyle birlikte Kazakistan’ın da özel bir yeri olduğunu ifade etmek istiyorum.” dedi.

Türk dünyasının uluslararası siyasette giderek daha önemli hale geldiğinin bilinen bir gerçek olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

“Bu çabaların başında Türk Devletleri Teşkilatı yer almaktadır. Örgüt, 160 milyondan fazla nüfusu ve 1,5 trilyon doların üzerinde bir birleşik gayrisafi yurt içi hasıla ile 4,5 milyon kilometrekarelik bir alanı temsil ediyor. Türk dünyasını 21. yüzyılın en önemli ekonomik, kültürel ve insani bölgelerinden birine dönüştürmek açısından Türk Devletleri Teşkilatı içindeki iş birliğinin çok umut verici olduğuna inanmak için her türlü neden var.”

Yıldırım, Türkiye ile Kazakistan’ın teşkilatın sorumlu ve aktif üyeleri olduğuna işaret ederek “Hedefimiz, bölgede ve çevresinde barış ve istikrara katkı sağlayan, barışçıl ve müreffeh bir Türk dünyasına ulaşmaktır.” diye konuştu.

Konferansta Yıldırım’ın yanı sıra Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, Anayasa Konseyi Başkanı Kayrat Mami, Başbakan Yardımcısı Yerali Tugjanov, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dauren Abayev, Rusya Devlet Duması Başkanı Birinci Yardımcısı Aleksandr Jukov, AGİT eski Genel Sekreteri Jan Kubis de konuşma yaptı.