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Ordu'da koronavirüs tedavisi gören aşısız çift 10 gün arayla öldü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ordu'da koronavirüs tedavisi gören aşısız çift 10 gün arayla öldü

ORDU'da koronavirüse yakalan Aysel (62) ve Fahri Duyar (70) çifti, tedavi gördükleri hastanede 10 gün arayla hayatlarını kaybetti. Çiftin koronavirüs aşısı yaptırmadıkları belirtildi.

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Kentte yaşayan emekli öğretmen Aysel Duyar ve emekli sağlık şube müdürü Fahri Duyar çiftine, yaklaşık 1 ay önce görülen semptomlar üzerine koronavirüs testi yapıldı. Aşı yaptırmadıkları belirlenen çiftin testleri pozitif çıktı. Duyar çifti, Ordu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edilen Aysel Duyar, 30 Kasım’da hayatını kaybetti. Aysel Duyar, Altınordu ilçesindeki Hatipli kabristanlığında toprağa verildi.

Fahri Duyar da dün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Fahri Duyar, bugün kılınacak cenaze namazı sonrası eşinin yanında toprağa verilecek.

10 gün arayla yaşamlarını yitiren çiftin 2 çocuğunun da koronavirüse yakalandığı, birinin ev karantinasında bulunduğu, diğerinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

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