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Fare ısırınca korona oldu! Sağlık Bakanı duyurdu: Böylesi ilk kez oldu

Fare ısırınca korona oldu! Sağlık Bakanı duyurdu: Böylesi ilk kez oldu

Yüksek güvenlikli bir laboratuvarda çalışan 20'li yaşlarındaki bir kadının araştırmalar sırasında bir fare tarafından ısırıldığı açıklandı. Yapılan incelemeler sonrasında kadında Covid-19 tespit edilmesi uluslararası kamuoyunda panik yarattı.

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Corona virüsü vakalarının neredeyse yok denecek kadar az olduğu Tayvan’da endişe verici bir olay yaşandı. Tayvan’ın yüksek güvenlikli ve üst düzey laboratuvarlarına sahip ülkenin saygın araştırma kurumu Academia Sinica’da Kasım ayının ortasında bir “kaza” meydana geldiği duyuruldu.

Sağlık Bakanı Chen Shih-chung, dün alelacele düzenlediği basın toplantısında Academica Sinica’da çalışan 20’li yaşlarındaki bir kadın çalışana laboratuvardaki çalışmalar sırasında Covid-19 bulaştığını duyurdu. 20’li yaşlarında olduğu açıklanan ve ismi belirtilmeyen bilim insanının laboratuvarda bir fare ile çalıştığı ve farenin kadını ısırdıktan sonra hastalığın meydana geldiği aktarıldı. Olayla ilgili bir soruşturma başlatılırken, bir hayvandan insana Covid-19 bulaşması bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Bilmeden 94 kişiyle iletişim kurdu
Hastalanan kadının yakın zamanda yurt dışına gitmediği ve aşılı olduğu da belirtildi. Basın toplantısında konuşan üst düzey bir diğer yetkili ise, farede Covid-19 olduğunu ve bunu bulaştırdığını belirterek, “Hastalığın ısırıkla mı yoksa başka yolla mı bulaştığı araştırılacak” açıklamasını yaptı. Yetkililer bu laboratuvar çalışanının hastalandığını bilmeden 94 kişiyle iletişim kurduğunu ve bunların çoğunun iş arkadaşı ve yakın arkadaşları olduğu belirtildi. Bu kişilerin karantinada olduğu belirtilirken bunlardan 80’inin testinin negatif çıktığı da kaydedildi.

Çalışan istifa etti
İsmi açıklanmayan çalışanın bu ayın başında istifa ettiği de duyuruldu. Bu vakadan önce ülkede tespit edilen son vaka 5 Kasım’da tespit edilmişti. Son dönemde bölgede corona virüsü yasakları ve karantina kuralları gevşetilirken normalleşme süreci de başlamıştı. Tayvan’da salgının başladığı günden beri 14.500 vaka açıklanırken 848 insan da yaşamını yitirdi.

Hayvandan bulaşır mı?
Şu ana kadar yapılan bilimsel araştırmalara göre Covid-19’un hayvandan insana bulaşma riski düşük gözüküyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin yayınladığı bilgilendirme notunda, bu ihtimalin düşük olduğu belirtiliyor.

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