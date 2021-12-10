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Hüseyin Kaçmaz Süleyman Soylu sözleri ne dedi son açıklaması

Hüseyin Kaçmaz Süleyman Soylu sözleri ne dedi son açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Ak Partili Tahir Güven'e pusu kurarak öldüren zanlının HDP'li vekil Hüseyin Kaçmaz’ın evinde yakalandığını belirterek "Hesabını vereceksiniz" dedi. Bu sözlerin ardından Hüseyin Kaçmaz'dan Soylu'ya cevap geldi. Peki HDP'li Hüseyin Kaçmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Ak Partili Tahir Güven'e pusu kurarak öldüren zanlının HDP'li vekil Hüseyin Kaçmaz’ın evinde yakalandığını belirterek "Hesabını vereceksiniz" dedi. Bakan Soylu’nun ifadelerinin ardından HDP’li Hüseyin Kaçmaz’ın kim olduğu merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Hüseyin Kaçmaz kimdir? İşte HDP’li vekil Hüseyin Kaçmaz hakkında merak edilen detaylar haberimizde..

Hüseyin Kaçmaz, 1986 yılında Şırnak’ın Silopi ilçesinde dünyaya geldi. Kaçmaz’ın babası Mehmet ve annesi Emine hanımdır. 27. Dönem Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Anayasa Komisyonu Üyesidir.

Hüseyin Kaçmaz Eğitimi

Hüseyin Kaçmaz, İlk ve ortaöğrenimini Şırnak’ın Silopi ilçesinde tamamladı. Lise eğitiminin ardından Kaçmaz, KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Hüseyin Kaçmaz Kariyeri
Kaçmaz, 2013 yılında avukatlık stajını tamamlayarak Şırnak Barosunda göreve başladı. 2013 yılından beri Şırnak Barosunda aktif olarak serbest avukatlık yaptı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Kaçmaz, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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