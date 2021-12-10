BIST 2.033
DOLAR 13,93
EURO 15,72
ALTIN 793,43
HABER /  SAĞLIK

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'tedbir' uyarısı! "1 günde pozitif çıkan 50'den fazla tanıdığım aradı"

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'tedbir' uyarısı! "1 günde pozitif çıkan 50'den fazla tanıdığım aradı"

Şuanda çok yoğun bulaş olduğunu belirten Mehmet Ceyhan, acil tedbir almak gerektiğini söyledi. Ceyhan, "Ben dün sadece tanıdıklarım ve yakınlarımdan 50 kişiden fazlası tarafından arandım. Covid-19 testleri pozitif çıkmış; 'Ne yapalım' diye fikir danışıyorlar. Şu anda çok yoğun bir bulaş var. Bizim bir defa aşılamayı artırmak ve bulaşı önlemek için tedbirleri vakit geçirmeden almamız lazım" dedi.

Abone ol

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, toplu etkinliklerde 1 kişinin, birçok kişiye virüs bulaştırdığını söyledi. Ceyhan, Norveç'te toplu gerçekleştirilen yılbaşı yemeğinde 120 kişiden 100'ünün 'Omicron' varyantına yakalandığını hatırlatarak, "Virüs zayıflamadı. Virüs bulaşıcılık açısından daha da güçlendi. Özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda maskeyi çıkarmak zorunda kalacağınız yeme-içme, şarkı söyleme aktivitesi gibi aktivitelerin olduğu durumlarda 1 kişinin virüsü çok sayıda insana bulaştıracağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Mutlaka yayılır. Bunların içinde belki genç, risk grubuna girmeyen insanlar hastalığı hafif geçirebilir; ama onların sonra bulaştıracağı evlerindeki daha yaşlı ve hastalığı nedeniyle riskli gruplar hastalanıp hayatını kaybedebilir" diye konuştu.

'Yılbaşında toplu etkinliklerden kaçının'

Prof. Dr. Ceyhan, yılbaşında herkesi toplu etkinliklerden kaçınmaları konusunda uyararak, "Evde bir kutlama yaptıkları zaman eş-dost çağıracaklarsa bunun da öyle bir ortamdan farkı yok. Mümkün olduğu kadar herkes mesafeli ve maskeli olmalıdır. Aktivite yapmaktan, şarkı söylemekten, bağırıp çağırmaktan mümkün olduğunca kaçınmaları lazım. Örneğin; ben kutlama falan düşünmüyorum. İnsanların salgın olduğunu da bilip toplu organizasyonlardan uzak durmalarında yarar var" dedi.

'Omicron'da vaka artışı 5 yaşın altında daha fazla'

Prof. Dr. Ceyhan, 'Omicron' varyantında en büyük vaka artışının 5 yaşın altındaki çocuklarda olduğuna dikkat çekerek, "Demek ki o zaman 'Omicron' varyantında 5 yaşın altındaki çocuklar daha fazla belirti göstererek diğer yaş gruplarına göre hekime başvuruyorlar. O halde bu yaş gruplarının da artık ciddi bir şekilde korunması lazım. 5 yaşın altındaki çocuklar için de henüz dünyada mevcut uygulanan bir aşı yok. O zaman bu çocuklarla temas eden herkeste 'aşılı olma şartı' aramamız lazım. Örneğin; vatandaşlarımız 5 yaşın altında çocuk varsa evine aşısız kişi kabul etmesinler. Kreşlerde, kreş servislerinde aşısız insanların çalışmasını devletin önlemesi lazım. Orada çalışacak insanlarda mutlaka 'aşılı olma' şartı aranmalıdır. Bizim bu tedbirleri almamız lazım" diye konuştu.

'Şu an çok yoğun bulaş var'

Prof. Dr. Ceyhan, aşılama oranlarını artırmak gerektiğini söyleyerek, "Anadolu’ya gidiyorsunuz; insanlarda, çalışan kesimde, iş yerlerinde neredeyse maske takanı ayıplayacak duruma gelmişler. Bakın, ben dün sadece tanıdıklarım ve yakınlarımdan 50 kişiden fazlası tarafından arandım. Covid-19 testleri pozitif çıkmış; 'Ne yapalım' diye fikir danışıyorlar. Şu anda çok yoğun bir bulaş var. Bizim bir defa aşılamayı artırmak ve bulaşı önlemek için tedbirleri vakit geçirmeden almamız lazım. Eğer tedbirleri, önlemleri almazsak yeniden bir dalga ya da tam bu 'Delta' varyantını azaltmaya başlamışken yeni bir dalga veya hiç azaltmadan tekrar bir artış yaşayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Omicron varyantını tespit eden doktor konuştu! Bir iyi bir de kötü haber deltadan daha bulaşıcı
Foto Galeri Omicron varyantını tespit eden doktor konuştu! Bir iyi bir de kötü haber deltadan daha bulaşıcı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İkinci el otomobil satışına düzenleme Ticaret Bakanlığı o sistemi genişletiyor
İkinci el otomobil satışına düzenleme Ticaret Bakanlığı o sistemi genişletiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Meclis yönetimine fırça! 'Böyle grup yönetimi mi olur?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Meclis yönetimine fırça! 'Böyle grup yönetimi mi olur?'
Otomotiv sektöründe değişim! Satışları 11 ayda yüzde 325 arttı
Otomotiv sektöründe değişim! Satışları 11 ayda yüzde 325 arttı
Türksat 5B uydusunun uzaya fırlatılış tarihi açıklandı
Türksat 5B uydusunun uzaya fırlatılış tarihi açıklandı
Kocaeli'de 'Pitbull' çetesine operasyon! 16 şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli'de 'Pitbull' çetesine operasyon! 16 şüpheli gözaltına alındı
MÜSİAD'dan Bakan Nebati'nin iş dünyası ile görüşmesine olumlu mesaj
MÜSİAD'dan Bakan Nebati'nin iş dünyası ile görüşmesine olumlu mesaj
Lewis Hamilton mu Max Verstappen mi? 12 Aralık'ta Abu Dabi'de belli olacak
Lewis Hamilton mu Max Verstappen mi? 12 Aralık'ta Abu Dabi'de belli olacak
Jandarma personel alımı sahil güvenlik astsubay alımı şartları neler?
Jandarma personel alımı sahil güvenlik astsubay alımı şartları neler?
Karadeniz sel ve yangın arasında! Bu döneme dikkat
Karadeniz sel ve yangın arasında! Bu döneme dikkat
TOKİ’den yatırımcıya fırsat arsalar KDV'den muaf satılacak yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade
TOKİ’den yatırımcıya fırsat arsalar KDV'den muaf satılacak yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade