Omicron varyantını tespit eden doktor konuştu! Bir iyi bir de kötü haber deltadan daha bulaşıcı

Çünkü Güney Afrika’da yaz ve biraz sıcak bir dönem geçiriyoruz. Bizim için farklı bir hastaydı, çünkü bu kadar genç hastalarımız olmuyordu. Ailesi de beraberindeydi. O bir güneş çarpması sanıyordu ama ben öyle düşünmedim. Muayene ettim, PCR testi yaptırdım ve pozitif çıktı. Üstelik PCR testi şüpheli geni gösteriyordu. Ailesi de pozitif çıktı.