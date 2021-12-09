Omicron varyantını tespit eden doktor konuştu! Bir iyi bir de kötü haber deltadan daha bulaşıcı
Son günlerde dünyanın gündeminde olan Omicron varyantını tespit eden Güney Afrikalı Dr. Angelique Coetzee konuştu. Coetzee bir iyi bir de kötü haber verdi. Doktorun açıklamasına göre; Omicron, Delta varyantından daha bulaşıcı ancak semptomları daha hafif. Coetzee bu durumu, "Bu varyanta yakalanan kişiler 5 gün yatıyor sonra hızlı bir şekilde iyileşiyor" sözleriyle anlattı.
Dünya iki haftadır Güney Afrika’nın 24 Kasım’da Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirdiği yeni varyantı konuşuyor. Yeni varyant ne kadar hızlı yayılıyor, ne kadar ölümcül ve aşılara karşı ne kadar dayanıklı? Söz konusu varyantı ilk kez tespit eden Güney Afrikalı doktor Angelique Coetzee, NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı.
Siz bu yeni varyantı ilk tepsit eden doktorsunuz. Bunu nasıl ayırt ettiniz?
Çok ilginç bir hikaye. 18 Kasım’dı. O günün ilk hastasıydı. 29 yaşında genç bir adamdı, yorgun ve bitkindi, kas ağrıları vardı. Birkaç gün önce güneş altında uzun saatler çalıştığı için durumunun onunla ilgili olduğunu düşünüyordu.
Çünkü Güney Afrika’da yaz ve biraz sıcak bir dönem geçiriyoruz. Bizim için farklı bir hastaydı, çünkü bu kadar genç hastalarımız olmuyordu. Ailesi de beraberindeydi. O bir güneş çarpması sanıyordu ama ben öyle düşünmedim. Muayene ettim, PCR testi yaptırdım ve pozitif çıktı. Üstelik PCR testi şüpheli geni gösteriyordu. Ailesi de pozitif çıktı.
Dahası biz o gün uzun süredir görmediğimiz pozitif vakaları bir günde görmeye başladık. Dolayısıyla olağanüstü bir durum vardı. Delta’ya da benzemiyordu. Solunumla ilgili olarak bir farklılık vardı.