Jandarma personel alımı sahil güvenlik astsubay alımı şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik, astsubay alımı yapacağını duyurdu. Astsubay ilanına göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik astsubay alım başvuruları 8 Aralık’ta başlayacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik için muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı konusu başvuruda bulunacak adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, Jandarma Astsubay alımı ne zaman? İşte Jandarma ve Sahil Güvenlik için muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuruları...

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı muvazzaf/sözleşmeli astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli astsubay ihtiyacına yönelik alım gerçekleştirecek. Jandarma ve Sahil Güvenlik astsubay alımı başvurusu 08-23 Aralık 2021 tarihleri arasında https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ihtiyacına yönelik başvurular 08-23 Aralık 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU EKRANI

Astsubay alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır:

Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvurular, 08 Aralık 2021 günü başlayıp, 23 Aralık 2021 günü saat 23:59'da sona erecek.

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Başvuru şartları neler:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. Başvuru Kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar (Geçici kayıt tarihi bilahare duyurulacaktır. Duyurulacak tarihe kadar mezun olabileceklerin geçici mezuniyet belgeleri kabul edilecektir.) mezun olabilecek durumda olmak.

c. Jandarma Genel Komutanlığı için kılavuzda belirtilen lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir), lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir),

ç. Sahil Güvenlik Komutanlığı için ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlular başvuru yapabileceklerdir),

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

e. Hamile olmamak,

f. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

g. www.jandarma.gov.tr, https://kamuilan.sbb.gov.tr, www.sg.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinde yayımlanan “2022 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu” ve “2022 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.