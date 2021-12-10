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Dolar fırladı gitti! Hızla yükselen dolara Merkez Bankası yine müdahale edecek mi?

Dolar fırladı gitti! Hızla yükselen dolara Merkez Bankası yine müdahale edecek mi?

Dolar sabah sabah yine fırladı... Dolar/TL'de bu sabah 13,90 seviyesi görüldü.... Geçen hafta Merkez Bankası kur 13,80'in üzerini gördüğünde müdahale etmişti. Piyasada Merkez Bankası'nın dolara yeniden müdahale edip etmeyeceği merak konusu oldu...

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Doların ateşi yine çıktı. Dolar/TL hafta boyunca sürdürdüğü tarihi zirvelerin hemen altındaki seyrine haftanın son işlem gününde de devam ediyor. Bugün güne 13,78 seviyelerinden başlayan dolar/TL’de 13,90 seviyesi görüldü. Merkez Bankası (TCMB), 1 Aralık ve 3 Aralık tarihlerinde kur bu seviyelerdeyken döviz kurlarına dolar satarak doğrudan müdahale etmişti.

Dolar saat 10:20 itibariyle 13.83 liradan, euro ise 15.62 liradan işlem görürken, Borsa İstanbul güne düşüşle başladı. Piyasalarda bugün saat 10.00’da açıklanan işsizlik verileri ve TCMB piyasa katılımcıları anketini bekliyordu. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyonda TÜFE beklentisi yüzde 23,85'e yükseldi. Ankette yıl sonu dolar tahmini 13,77'ye çıktı.

TÜİkK işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK rakamlarına göre işsizlik oranı yüzde 10,7, istihdam oranı yüzde 47,2 oldu.

Yurtdışında ise İngiltere sanayi üretimi ile Almanya ve ABD enflasyon verileri izlenecek veriler arasında yer alıyor.

Müdahale sürecek mi?

Kur tarihi zirvelerine çok yakın seyrini sürdürürken, geçen hafta döviz piyasasına müdahale eden TCMB’den bu müdahaleleri sürdürüp sürdürmeyeceği de yakından izleniyor.

TL’nin geçen hafta sığ piyasada 14 seviyesini görmesinin ardından TCMB iki defa dolar satarak piyasaya müdahale etti. TCMB’nin iki müdahalesi de kurun 13.8 seviyesinin üzerine çıkmasıyla başladı.

Hafta başından bu yana en yüksek 13.9 seviyesinden geri dönen dolar/TL bu sabah 08.40’ta 13.7700/13.8060 düzeyindeydi.

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