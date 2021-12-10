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Kocaeli'de 2 işçi servisi çarpıştı! Can pazarı yaşandı: Sürücü sıkıştı

Kocaeli'de 2 işçi servisi çarpıştı! Can pazarı yaşandı: Sürücü sıkıştı

KOCAELİ’nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu’nda iki işçi servisinin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Ekipler, servisin içinde sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için zamanla yarıştı.

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Kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Mehmet Emin A. idaresindeki 41 P 1374 plakalı Mercedes marka servis minibüsü, hemen önünde seyir halinde olan Mehmet K. yönetimindeki 41 P 2253 plakalı Temsa marka yarım otobüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile servislerde bulunan 10 işçi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İtfaiye ekipleri, servisin içinde sıkışan minibüs şoförü Mehmet Emin A.’yı kurtarabilmek için zamanla yarıştı. Ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Daha sonra yaralılar, ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Mehmet Emin A. isimli sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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