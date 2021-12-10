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Antalya'da acı haberi alan kahroldu! Gözyaşlarına boğuldu: Eve girince...

Antalya'da acı haberi alan kahroldu! Gözyaşlarına boğuldu: Eve girince...

ANTALYA’da arkadaşlarıyla en son 2 gün önce görüşen ve bir daha kendisinden haber alınamayan adam evinde ölü bulundu. Acı haberi alan arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

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Olay, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3850 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Apartmanın en üst katında oturan Gürkan Hatem’dan (40) haber alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile içeri girdi. Mutfak bölümünde hareketsiz bir şekilde adamın yattığını gören ekipler, olay yerine sağlık görevlilerini çağırdı. Sağlık çalışanları tarafından kontrolü yapılan adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alan arkadaşları ise apartmanın önünde gözyaşları döktü. Gençler birbirlerine sarılarak teselli buldu. Yapılan incelemede şahsın arkadaşları ile en son 2 gün önce konuştuğu belirlendi. Durumun şüpheli görülmesi üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri de geldi. Şahısın cesedi ekiplerin ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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