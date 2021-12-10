Melih Altınok fotoğrafı paylaştı Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'i fena yakaladı

Aydın Doğan Vakfı'nın Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftine verdiği ödül törenine katılan Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına çağrılan gazetecileri eleştirdi. Sabah yazarı Melih Altınok, Zeyrek'in Pensilvanya'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile çekilmiş fotoğrafını yayınlayarak, "Sahi Deniz, yukarıdaki fotoğrafta yer alan mutlu azınlığın parçası olmak nasıl bir histi" dedi.

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Aydın Doğan Vakfı'nın Almanya'da Biontech CEO'su Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye verdiği ödül törenine katılan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in "Birçoğumuzda 'Cumhurbaşkanının uçağındaki mutlu azınlığın parçası olmak yerine burada olmayı tercih ederim' hissi vardı." açıklaması tartışma konusu oldu.

"Sahi Deniz, yukarıdaki fotoğrafta yer alan mutlu azınlığın parçası olmak nasıl bir histi"

Açıklamalara tepki gösteren Sabah yazarı Melih Altınok, FETÖ elebaşı Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret eden grupta Deniz Zeyrek'in de olduğu fotoğrafı köşe yazısına koydu ve şu ifadeleri kullandı:

"Bugünlerde "Çağırsalar da gitmem" şımarıklığına meyledenlerin, İletişim Başkanlığı'ndan davet gelse Kâbil Havalimanı'ndan kalkan ABD uçağına binmeye çalışan Afganları aratmayacaklarını da biliyoruz.

Tıpkı, bir zamanlar hem Kemalist pozları kesip hem Fetullah Gülen'le aynı kareye girmek için zeyrek kuşu misali kanatlanıp ta Pensilvanya'lara uçan Deniz gibi.

Sahi Deniz, yukarıdaki fotoğrafta yer alan mutlu azınlığın parçası olmak nasıl bir histi. Bir ara da onu anlatsanıza bize."