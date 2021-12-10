BIST 2.029
DOLAR 13,86
EURO 15,65
ALTIN 789,10
HABER /  MEDYA

Melih Altınok fotoğrafı paylaştı Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'i fena yakaladı

Melih Altınok fotoğrafı paylaştı Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'i fena yakaladı

Aydın Doğan Vakfı'nın Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftine verdiği ödül törenine katılan Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına çağrılan gazetecileri eleştirdi. Sabah yazarı Melih Altınok, Zeyrek'in Pensilvanya'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile çekilmiş fotoğrafını yayınlayarak, "Sahi Deniz, yukarıdaki fotoğrafta yer alan mutlu azınlığın parçası olmak nasıl bir histi" dedi.

Abone ol

Aydın Doğan Vakfı'nın Almanya'da Biontech CEO'su Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye verdiği ödül törenine katılan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in "Birçoğumuzda 'Cumhurbaşkanının uçağındaki mutlu azınlığın parçası olmak yerine burada olmayı tercih ederim' hissi vardı." açıklaması tartışma konusu oldu.

"Sahi Deniz, yukarıdaki fotoğrafta yer alan mutlu azınlığın parçası olmak nasıl bir histi"

Açıklamalara tepki gösteren Sabah yazarı Melih Altınok, FETÖ elebaşı Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret eden grupta Deniz Zeyrek'in de olduğu fotoğrafı köşe yazısına koydu ve şu ifadeleri kullandı:

"Bugünlerde "Çağırsalar da gitmem" şımarıklığına meyledenlerin, İletişim Başkanlığı'ndan davet gelse Kâbil Havalimanı'ndan kalkan ABD uçağına binmeye çalışan Afganları aratmayacaklarını da biliyoruz.
Tıpkı, bir zamanlar hem Kemalist pozları kesip hem Fetullah Gülen'le aynı kareye girmek için zeyrek kuşu misali kanatlanıp ta Pensilvanya'lara uçan Deniz gibi.
Sahi Deniz, yukarıdaki fotoğrafta yer alan mutlu azınlığın parçası olmak nasıl bir histi. Bir ara da onu anlatsanıza bize."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Konya halkı diken üstünde! Sayıları 2 bini buldu hızla yerleşim alanlarına doğru ilerliyor
Foto Galeri Konya halkı diken üstünde! Sayıları 2 bini buldu hızla yerleşim alanlarına doğru ilerliyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Alpay Özalan kimdir aslen nereli Alpay Özalan eğitim durumu ne mezunu?
Alpay Özalan kimdir aslen nereli Alpay Özalan eğitim durumu ne mezunu?
İstanbul'da FETÖ gaybubet evlerine operasyon 24 kişi yakalandı
İstanbul'da FETÖ gaybubet evlerine operasyon 24 kişi yakalandı
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık görüşmesi! Rahatsızım demiş!
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık görüşmesi! Rahatsızım demiş!
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu
Demirtaş'tan Erdoğan'a miting çağrısı: Sen de meydana çık bir kişi eksik toplayan siyaseti bıraksın
Demirtaş'tan Erdoğan'a miting çağrısı: Sen de meydana çık bir kişi eksik toplayan siyaseti bıraksın
Antalya'da acı haberi alan kahroldu! Gözyaşlarına boğuldu: Eve girince...
Antalya'da acı haberi alan kahroldu! Gözyaşlarına boğuldu: Eve girince...
Deniz Burnham annesi ve babası kimdir? Deniz Burnham ailesi
Deniz Burnham annesi ve babası kimdir? Deniz Burnham ailesi
Moody's'ten Türkiye için Aralık enflasyon tahmini: Çok daha yüksek!
Moody's'ten Türkiye için Aralık enflasyon tahmini: Çok daha yüksek!
Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır gezisini iptal etti! Suikast ihbarı mı aldı
Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır gezisini iptal etti! Suikast ihbarı mı aldı
Denizli'de kızını korumak isterken canından oldu: Sen benim oğluma...
Denizli'de kızını korumak isterken canından oldu: Sen benim oğluma...