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Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık görüşmesi! Rahatsızım demiş!

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık görüşmesi! Rahatsızım demiş!

CHP'de İYİ Parti'den gelen 'seçilebilecek adayı destekleriz' açıklamaları sonrası adaylık tartışmaları alevlendi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile adaylık konusunda bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia eden Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun bu durumdan rahatsız olduğunu ancak Kılıçdaroğlu'nu bu cevabın tatmin etmediğini yazdı.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında 'cumhurbaşkanı adaylığı' konulu bir görüşme yapıldığını yazdı.

Selvi, görüşmede Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu’na isminin sürekli cumhurbaşkanı adayı olarak geçtiğini belirterek, ne düşündüğünü sorduğunu, İmamoğlu'nun "partiden kendisine bu yönde taleplerin geldiğini, bu tür söylentilerin de yine parti içinden çıkarıldığını, bu durumdan memnun olmadığını" ifade ettiğini belirtti.

Selvi, İmamoğlu'nun yanıtının Kılıçdaroğlu'nu tatmin etmediğini söyleyerek, 

"Kılıçdaroğlu bunun üzerine çok net konuşuyor. Kılıçdaroğlu’nun çok kararlı konuştuğu söyleniyor. İmamoğlu’na, 'Bu işin bitmesi gerekiyor' diyor. Cumhurbaşkanı adaylığını gündemde tutma. Bu işe bir nokta koy, diye konuşuyor.

Kılıçdaroğlu’nun kararlı tavrının İmamoğlu’nu gerilettiği söyleniyor. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede kendisinin cumhurbaşkanı adaylığını istemediğini çok net bir şekilde anlıyor.

Çünkü görüşmede Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’ndan İstanbul’un sorunlarına odaklanmasını istiyor. 'İstanbul’la ilgilen' diyor.

Zaman zaman Kılıçdaroğlu’nu eleştiriyorum. Ama CHP Lideri başından itibaren seçilen belediye başkanlarının şehirlerine hizmet etmekle yükümlü olduklarını savunuyor. İşlerine odaklanmalarını istiyor.

Peki ne bekleniyordu? Ankara’daki görüşmeden sonra Ekrem İmamoğlu’nun 'Cumhurbaşkanı adayı değilim. Benim gönlümden geçen, partim CHP’nin genel başkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığıdır' demesi bekleniyordu. Bu rahatsızlığın İmamoğlu’na iletildiği söyleniyor. O nedenle İmamoğlu’nun şu günlerde yeni bir açıklama yapması şaşırtıcı olmamalı."

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