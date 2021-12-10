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Cemil Çiçek Meclis'teki yumruklu kavgayı eleştirdi: Demokrasi yumruk sıkmak değildir

Cemil Çiçek Meclis'teki yumruklu kavgayı eleştirdi: Demokrasi yumruk sıkmak değildir

TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında çıkan yumruklu kavgayı eleştiren Cemil Çiçek, yumrukların sıkılması değil ek sıkışılmasını vurgulayarak "Dolayısıyla kavgacı üslubu terk etmek gerekiyor" dedi.

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Eski TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, Meclis'teki kavga ve tartışmalara ilişkin olarak, “Kavga ederken karşınızdakini dinleme imkânı var mı? Ya da kavga ederken karşınızdakinin sizi dinleme imkânı var mı? Dolayısıyla kavgacı üslubu terk etmek gerekiyor. Ama maalesef terk etmek yerine bu tablo daha da ağırlaşıyor" dedi. 

Çiçek, "Kavga ederken, en sert ifadeleri kullananlar, o sözleri ilk kez kendilerinin kullandığını zannediyor. Bugün edilen tüm sözler, edilen tüm küfürler o tarihte de söylendi. Ve biz bir adım ileri gidemedik. Baştaki sözümü tekrar etmem gerekirse 71 senelik çok partili hayata ilişkin tecrübemizde söylenmemiş söz yok, yapılmamış iş çok" diye konuştu.

Hürriyet yazarı Nedim Şener'e konuşan Çiçek, "Demokrasi ahlak ve kültürünün diğer bir parçası uzlaşma. Uzlaşma bir inanç zafiyeti değildir, amiyane tabiriyle döneklik değildir. Uzlaşma ideolojik sapma değildir" ifadesini kullandı.

Çiçek, "Uzlaşma önce karşındakinin ne söylediğini anlama sonra ortak noktaları bulma, çözüm üretme çabasıdır. O yüzden biz demokrasi konusunda örnekler verirken, İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerden örnekler veriyoruz. Bizde uzlaşma, suç gibi yansıtılıyor. Ben 40 sene önceki Cemil Çiçek değilim mesela. Sağ yumruğum havada sokaklarda siyasi mücadele verdik. Solcularda da sol yumruk havadaydı. Oysa demokraside önemli olan sağ ve sol yumrukların ayrı ayrı havada olması ve çatışması değil, o iki kişinin yumruklarını açıp karşılıklı el sıkışmasıdır. Yani demokrasi yumruk sıkmak değil, el sıkmaktır.”

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