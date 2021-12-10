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Stokçulara ağır cezalar getiren yasa teklifi TBMM'ye sunulacak

Stokçulara ağır cezalar getiren yasa teklifi TBMM'ye sunulacak

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar ziyareti dönüşü yaptığı, "Stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız" açıklamasının ardından harekete geçti. Bugün TBMM'ye sunulması beklenen düzenleme bu ay içerisinde yasalaşacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz" açıklamasının ardından düğmeye basıldı. Bugün TBMM'ye sunulması beklenen düzenlemenin bu ay içerisinde yasalaşması bekleniyor. 

Sabah gazetesinin haberine göre, düzenleme kapsamında, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilen 50 bin ila 500 bin TL arasında verilecek cezanın üst sınırı artırılacak. Üst sınırın ne olacağı ise bugün netleşecek. 

Market satışlarına müdahale olmayacak

AK Partili kaynaklar marketlere satış sınırı konulmasına ilişkin bir düzenlemenin gündemde olmadığına, stok mallara el konulmasına ilişkin düzenlemenin ise mevcut yasada zaten yer aldığına dikkat çekti.

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