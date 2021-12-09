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HDP'li Ömer Öcalan'dan Meclis'te Kürtçe tercüman talebi

HDP'li Ömer Öcalan'dan Meclis'te Kürtçe tercüman talebi

Bütçe görüşmeleri sırasında konuşan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Kürtçe konuşmak istediklerini belirterek Meclis'ten tercüman talebinde bulundu.

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TBMM'de 2022 yılı bütçesi görüşmeleri sürüyor. Görüşmeler sırasında söz alan HDP Milletvekili Ömer Öcalan, TBMM'de Kürtçe tercüman görevlendirilmesini talep etti.

"Kürtçe konuşunca hengame kopuyor, rahatsızız"
Dün TBMM'de Kürtçe konuşulması nedeniyle yaşanan gerilimi hatırlatan Öcalan, "Benim söyleyeceklerim Meclis Başkanı, Grup Başkanvekilleri ve divana olacak. Bizim Kürt vekil arkadaşlarım kürsüden Kürtçe konuşunca Meclis'te adeta bir hengame kopuyor. Bu durumdan rahatsızız." ifadelerini kullandı.

"Tercümesi yapılabilir, Meclisi göreve çağırıyorum"
Üniversitelerde Kürt Dili ve Edebiyatı bölümlerinin bulunduğunu hatırlatan Öcalan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu durumun önüne geçilebilir. İki tane Kürdoloji mezunu burada görevlendirilebilir. Artuklu Üniversitesi, Alparslan Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi'nde var. Çok merak edenlere burada tercümesi yapılabilir. Bu durumdan son derece rahatsızız. Mevzuat değişikliği yapılması gerekiyorsa mevzuat değişikliği. Yasal değişiklik gerekiyorsa Meclis görev almalıdır. Kardeşlik hikayesini gerçeğe büründürmek istiyorsa Kürdün diline Kürtçeye de tahammül edebilme becerisini göstermeleri gerekiyor. Meclisi göreve çağırıyorum"

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